New World propose un week-end double XP

Premier week-end double XP pour New World

Faites de la place dans votre emploi du temps du 1er au 3 avril !



Ce week-end, tous les points gagnés par les personnages et les armes sont DOUBLÉS !



https://t.co/xlyWE0bL4O pic.twitter.com/3Zvhs3HcJQ — New World FR (@PlaynewworldFR) March 31, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs de New World ont accueilli, à la fin du mois de mars, une mise à jour de contenu majeure, nommée Heart of Madnes s. Pour célébrer sa sortie, laquelle s'est faite avec un peu de retard à cause de légers soucis,, le premier du MMO.Pour la première fois, les joueurs du MMO pourront gagner deux fois plus d'expérience en jouant. Le week-end double XP concerne tous les domaines, que ce soit les armes ou le personnage. L'occasion idéale donc de faire le plein d'expérience, mais aussi découvrir plus rapidement la nouvelle arme, le tromblon, et ses compétences. Si vous êtes proche d'atteindre le niveau 60 ( niveau maximum pour le moment), vous pourrez également profiter de ces quelques jours pour arriver à ce palier.L'événement a, d'ores et déjà, débuté et se termine ce lundi 4 avril, à 8h59, heure française.Récemment, les développeurs ont publié une feuille de route pour cette année 2022 , indiquant certaines des choses qui arriveront dans New World d'ici à la fin de l'année, comme de nouvelles armes et une nouvelle région.