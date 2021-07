New World : Quel est le niveau maximum ?

Quel est le niveau maximum dans New World ?

est un jeu massivement multijoueur avec, qui plus est, des composants RPG, permettant de progresser avec un arbre de compétences. Ainsi, au fil de vos aventures, vous augmenterez votre niveau pour certains attributs, mais aussi votre niveau général, qui reflétera votre expérience au sein Aternum.À l'heure actuelle,. Cela peut paraître peu, surtout lorsqu'on le compare à d'autres jeux du même genre, cependant rassurez-vous, vous allez avoir besoin de passer d'innombrables heures de jeu au sein de ce monde et réaliser une multitude d'objectifs pour arriver à ce niveau 60. Amazon Games a en effet créé un système de progression linéaire et « lent », mais n'est pas pour autant ennuyeux.Et si jamais vous avez atteint le niveau 60, pas de panique, cela vous ouvre la porte à d'autres choses,qui permet de participer à des expéditions inédites, des expériences PvE et PvP et diverses autres activités qui devraient prolonger votre séjour à Aternum pour quelques heures.Pour gagner des niveaux et atteindre ce fameux niveau 60, vous aurez plusieurs façons de faire, mais la plus simple et la plus courante sera de prendre part à des quêtes tout en suivant l'histoire principale. Bien évidemment, la plupart des activités vous permettront d'engranger un minium d'XP, mais certaines plus que d'autres.Finalement, concernant l'aspect RPG et l'arbre de compétences, les développeurs ont laissé une certaine liberté aux joueurs, en permettant de choisir totalement comment personnaliser son personnage, sans classe apparente. Les points gagnés peuvent être librement utilisés pour façonner un personnage correspondant à leur style de jeu.Si Amazon Games augmente le niveau maximum de New World, cet article sera mis à jour.