New World : Les combats présentés dans une nouvelle vidéo

Le MMO d'Amazon Game Studios a détaillé un peu plus son système de combat, entièrement axé sur l'action en temps réel.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques semaines de la sortie de, le studio en charge de son développement, à savoir Amazon Game Studios, continue de partager au compte-goutte des informations à propos de ce MMO prometteur. Ainsi, après avoir parlé des factions ou encore de ses logements , c'est au tour dud'être mis en avant.Dans une nouvelle vidéo, certains développeurs sont revenus sur les combats, qui auront un rôle important dans, puisque ces derniers sont plus axés sur le genre RPG que le MMO. Néanmoins, le studio note que les, le point essentiel étant la tactique, la position et le timing que vous aurez. Il faudra également bien connaître les mécaniques de combat pour étudier les attaques de vos adversaires et ainsi tenter de les contrer. Qui plus est, que vous soyez un adepte des premières lignes ou des combats à distance, il y en aura pour tous les goûts. De nombreuses armes en fonctions de vos préférences seront donc à votre disposition.Amazon Game Studios a également expliqué que contrairement aux autres jeux du genre où une classe détermine votre évolution, vous choisissez ici une arme, avec laquelle il sera possible de gagner des points de maîtrise. Les joueurs gagnent aussi de l'expérience, qu'ils pourront utiliser pour leur arbre de compétences,Vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous, avec des sous-titres en français, pour de plus amples informations.Pour rappel, New World sera disponible dès le mois de mai sur PC, par l’intermédiaire de Steam.