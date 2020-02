New World détaille ses logements

La sortie de New World approchant à grands pas, les développeurs partagent d'innombrables informations. Cette fois-ci, c'est le système de logements, aussi appelé Housing, qui est expliqué par Amazon Game Studios.

Les logements dans New World

Pourquoi acheter un logement, les avantages

Un point de retour vous permettant de regagner la colonie, où que vous vous trouviez dans Aeternum. Vous pourrez ainsi regagner un lieu sûr en un rien de temps.

Un point de fabrication (craft) de divers objets, ayant des effets magiques octroyant des bonus à votre personnage. Ces objets ne sont pas illimités. Il y a une restriction au nombre d'objets bonus qui peuvent être placés dans votre maison.

Pouvoir décorer sa maison pour améliorer sa réputation.

Si votre maison est assez bien décorée, elle apparaîtra différemment aux autres joueurs.

Après avoir notamment détaillé ses colonies et ses factions , ce sont lesqui sont au centre des débats. Fraîchement implantés par les développeurs, ces derniers seront très utiles aux joueurs pour plusieurs raisons, évoquées ci-dessous.Lorsque vous aurez rejoint une colonie,en vente dans chaque colonie de. Plusieurs joueurs peuvent acheter la même maison, mais l'intérieur sera différencié selon le propriétaire. Par exemple, si un autre joueur achète la même maison que vous, lorsque vous y entrerez vous verrez votre intérieur. Si vous souhaitez découvrir le sien, il faudra faire partie de son groupe pour découvrir la version de sa maison. Jusqu'à cinq joueurs peuvent se trouver dans un logement, à condition de faire partie du même groupe.N'importe qui ne peut pas faire l'achat d'une maison, il existe en effet certains prérequis. Il faudra, en participant aux tâches de la vie de la colonie, comme en menant à bien des missions, en tuant des créatures ou encore en fabriquant des objets. Il existe moult façons d'améliorer sa réputation. Il faut également êtrepour acheter un logement. Vous ne pourrez donc pas faire cette acquisition lors de vos premières parties.À noter qu'Amazon Game Studios précise qu', la seule contrainte étant de remplir les conditions nécessaires pour être propriétaire., de la petite maison de « centre-ville » à la majestueuse propriété avec balcon en passant par celle avec un jardin, il y en aura pour tous les goûts, et à tous les prix. Le style variera également en fonction de la colonie. Naturellement,avec plusieurs centaines d'objets, comprenant mobilier, décorations et plantes diverses et variées. Certains objets peuvent être fabriqués et/ou achetés alors que d'autres ne sont trouvables qu'à des lieux bien précis en explorant le monde d'Aeternum. De plus,Finalement, la dernière chose importante à savoir à pros des logements dansest que, pour chaque maison possédée,. Cette dernière est à verser à la colonie, qui aura pour but de l'entretenir. S'il vous arrivait de ne pas la payer, pour n'importe quelle raison, vous ne serez pas expulsé, mais vous ne bénéficierez plus de certaines fonctionnalités.Bien évidemment, l'achat d'un logement, pouvant vous être fort utile. Nous vous les avons listés ci-dessous, pour plus de clarté.D'autres informations devraient être présentées dans les semaines à venir. La sortie deest prévue pour le mois de mai 2020, mais aucune date de sortie précise n'a pour le moment été communiquée.