New World détaille ses factions

Amazon Games Studio est de plus en plus bavard à propos de son MMO RPG, et a cette fois-ci détaillé les factions, auxquelles les joueurs seront rattachés.

Les factions dans New World

Les Maraudeurs

L'Ombre

Les Engagés

est un jeu qui mettra fortement l'accent sur le PvP, et pour cela, de nombreuses fonctionnalités seront proposées aux joueurs. Parmi elles, nous retrouvons le système de colonies , qui regroupera plusieurs joueurs d'une même faction au sein d'un même groupe,. Néanmoins, avant de choisir sa colonie, le joueur devra choisir avec précaution la faction qu'il souhaite représenter,Avant toute chose, il est important de différencier les factions ennemies , qui sont entièrement contrôlées par l'IA,, qui sont elles composées d'autres joueurs. Lorsque vous ferez vos premiers pas dans, et après avoir fait connaissance avec le gameplay et certaines de ses particularités, vous devrez choisir l'une des trois factions mises à votre disposition :Si elles ont toutes le même objectif, contrôler Aeternum, les principes sont bien différents.et cherchent à affaiblir tous leurs ennemis.et cherche toujours à développer ses compétences. Pour ce qui est deset leur mission est de « purger l'île de ses hérétiques et profanateurs ».Même si vous êtes un joueur à tendance solitaire,. Plus la faction évolue en gagnant du territoire, plus vous serez puissant contre les créatures, vous trouverez davantage de ressources et les équipements que vous fabriquerez seront de meilleure qualité, entre autres. Chaque faction peut avoir de l'influence, mais cette dernière peut vite se fragiliser. Participer (et réussir) des missions PvP et PvE sera la clé pour devenir la faction la plus redoutable d'Aeternum. Si jamais vous n'arrivez pas à garder votre territoire solide, et qu'il devient vulnérable,De plus amples explications sur lespeuvent être retrouvées sur le site officiel , en français. En attendant, nous rappelons quesortira en mai prochain sur PC, via Steam.