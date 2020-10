New World lance une nouvelle phase alpha, avec une mise à jour majeure

Combat Armes et capacités Lance : nouvelle arme de corps à corps qui permet de transpercer et qui donne des capacités à distance. Bénéficie principalement de la dextérité, mais aussi de la force. Arbre de compétences du combattant à distance. Projette des lances pour maintenir les ennemis à distance. Arbre de compétences de l’empaleur. Gagne du terrain grâce à des attaques rapides qui donnent des effets de statut. Nouvelle série de quêtes pour la lance légendaire (Perce-ciel).

Temps de recharge pour chaque arme: donne plus d’options pendant les combats et rend le choix des armes encore plus intéressant. Désormais, chaque arme dispose d’un temps de recharge différent. Vous pouvez ainsi utiliser les trois capacités de votre hachette, puis passer à votre marteau d'armes et utiliser ses trois capacités. Le passage d'une arme à une autre est plus rapide : vous pouvez donc créer des combos plus facilement.

Désormais, vous pouvez esquiver sans vitalité après avoir été coincé(e) dans diverses réactions consécutives.

Les capacités interrompues ou annulées avant l’attaque active ne seront plus prises en compte dans le temps de recharge. Équilibrage Hachette L'état de rage est réduit à 10 secondes. L’endurance de l'état de rage est réduite à 2 secondes. Achever les faibles est devenu une attaque lourde. Jouvence mortelle réduite de 5 %. Fureur incessante réduite de 5 %. Autoguidage réduit lors des 2e et 3e attaques légères.

Bâton de vie Distance à la vitesse de la lumière réduite de 50 % et temps de recharge augmenté pour atteindre 25 secondes. Solution trouvée au problème des capacités de soin qui ne fournissent pas d’expérience de maîtrise.

Ajustements apportés aux attaques sournoises Désormais, toute attaque au corps à corps qui touche le dos d’un ennemi octroie un bonus pour dégâts des attaques sournoises. Toutes les armes de corps à corps ont pour le moment un bonus pour dégâts des attaques sournoises de 1,3 x (nous ajusterons ce bonus pour chaque arme). Les attaques sournoises ne mettent plus à terre.

Experience du monde Les maisons présenteront désormais les attributs suivants : Score de décoration. Nombre d’éléments placés. Nombre maximum sur l’interface de décoration.

IA Nouveau système de menace (1re partie): ajustements apportés pour que les cibles ennemies soient plus faciles à comprendre et à contrôler. Dans le nouveau système de menace, une seule valeur de menace est calculée pour chaque joueur. Plus cette valeur est élevée, plus vous avez de risques d’être pris(e) pour cible par l’ennemi. Une logique a été créée pour le calcul de la menace. Actuellement, les dégâts et les atouts de menace sont les principaux facteurs, mais à l’avenir, des attaques spécifiques devraient augmenter/réduire la menace. Remarque : Les soins n’affectent pour le moment pas la génération de menace (mais cela devrait bientôt changer pour les joueurs qui utilisent le bâton de vie).

Économie/Progression Modifications de la progression: réduction de la vitesse du passage de niveaux et augmentation de la valeur relative de l’expérience des quêtes. Réduction de l’expérience acquise par les joueurs grâce à Brèches altérées. Réduction de l’expérience acquise par les joueurs en tuant des créatures. Réduction de 25 % de l’expérience en maîtrise des armes nécessaire pour faire passer les armes au niveau supérieur afin de compenser l’expérience moindre gagnée en tuant des créatures. Réduction de l’expérience et des récompenses des missions de livraison.

Modifications apportées aux caractéristiques : augmentation du nombre de caractéristiques pour pouvoir utiliser une quantité significative d’équipements et introduction des gains qui diminuent pour gagner en variété. Augmentation des points de caractéristiques obtenus au passage au niveau supérieur. Ajout de points de caractéristiques aux équipements. Ajustement de la caractéristique Concentration pour en faire le scalaire principal du Bâton de vie. Le temps de recharge n’est plus affecté. Remarque : Notre objectif à long terme est que Concentration devienne la caractéristique des personnages de soin/d’appui, et qu’Intelligence devienne celle des attaquants/mages. Les gemmes ne donnent plus de caractéristiques mais des dégâts élémentaires pour les armes et des fléaux familiaux pour les armures. Les gains qui diminuent ont été ajoutés à toutes les caractéristiques.

Équipements et récompenses Modifications apportées aux équipements Ajustement des exigences de niveau et de la rareté des équipements pour se préparer à une intense course à l’équipement en fin de jeu.

Les équipements nécessitent à présent un niveau spécifique (avant, tous les équipements d’un palier étaient disponibles dès un certain niveau) : Le niveau requis pour un équipement dépend de son score d'équipement. Les équipements très rares ont un niveau requis plus bas que les équipements moins rares qui ont le même score d'équipement (la rareté est donc encore plus intéressante).

La cartographie de la rareté a été modifiée afin que les équipements légendaires puissent être fabriqués et récupérés dans le monde. Ajouts des équipements 16 nouveaux atouts ont été ajoutés: 9 d’entre eux réduisent le poids de classes d’objets spécifiques. Par exemple, le fardeau des gourmands réduit le poids de la nourriture crue ou cuite. 7 autres atouts affectent la génération de la menace.



Reporté à deux reprises, à cause du coronavirus, mais aussi de l'état du jeu qui n'était pas jugé suffisant pour être lancé,, laquelle permettra d'améliorer l'expérience du titre. Avec l'arrêt du développement de Crucible, le jeu de tir d'Amazon Games, le studio sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur, et va donc mettre les bouchées doubles pour proposer une expérience MMO digne de ce nom.Comme nous vous le disions ci-dessus, les tests alpha reprennent dès maintenant, et une première vague de joueurs a accès au jeu. Pour vous inscrire, nous vous renvoyons vers cet article , qui vous explique la marche à suivre. Le studio précise également que celles et ceux ayant participé aux anciennes phases alpha, aux stress test et à l’aperçu en avant-première durant l'été 2020 ne sont pas assurés d'avoir accès à cette alpha. Seuls les serveurs nord-américains sont pour le moment disponibles, mais les serveurs européens seront ajoutés par la suite.Pour celles et ceux qui aimeraient rejoindre une compagnie, ou recruter des membres, nous vous avons concocté un article permettant de faire vos recherches Finalement, dans un souci de transparence, pour que la communauté puisse prendre plus facilement connaissance des changements et nouveautés,. Pour ce premier, nous découvrons l'ajout d'une nouvelle arme, la lance, et de nombreux équilibrages.