New World : Partagez ou rejoignez une compagnie

Les joueurs s'étant inscrits pour la bêta.

Les joueurs ayant précommandé New World.

Les joueurs ayant l'accès à l'alpha auront.

Rejoindre et partager sa compagnie dans New World

Même si la date de sortie dea été repoussée à une date inconnue, le MMO devant maintenant sortir au printemps 2021, certains joueurs ont, dès maintenant, accès au jeu. Cela concerne :Ainsi, si vous êtes seul dans le monde gigantesque et dangereux d'Aeternum, vous pourrez rejoindre unequi vous convient, afin de faciliter votre découverte (ou votre progression) dans, le MMO développé par Amazon Games.Lestiennent une place prépondérante dans, étant donné qu'il s'agit d'une des choses les plus importantes. Vous pourrez en rejoindre une dès lors que vous aurez choisi votre faction, au tout début du jeu. Lespeuvent prendre le contrôle d'une colonie ou d'un fort, que ce soit par la guerre, si une autres'y trouve déjà, ou en payant si le territoire n'est revendiqué par personne.Laapportera surtout un aspect communautaire, en plus de la colonie, mais permettra également de profiter pleinement de l'expérience de, puisque certaines choses ne peuvent se faire qu'en étant dans uneDe ce fait, si vous souhaitez agrandir votreen faisant sa promotion, ou si vous souhaitez tout simplement en rejoindre une, n'hésitez pas à communiquer via l'espace commentaire ci-dessous, ou via notre forum dédié à New World , dans le respect des autres, bien entendu.