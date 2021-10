A message from the New World Team regarding launch, world queues, and character transfers. pic.twitter.com/wDSrlT8w93 — New World (@playnewworld) October 1, 2021

Depuis le lancement de, de nombreux joueurs doivent faire face aux files d'attente interminables. Même si Amazon Games a doublé son nombre de serveurs et augmenté leur capacité, les serveurs les plus populaires, les premiers à avoir été en ligne, sont toujours assez bondés, ce qui bloque une partie de la communauté, qui ne souhaite pas spécialement recréer un personnage.De ce fait, les développeurs avaient annoncé que le transfert de personnage allait être mis en place, pour que la migration soit réalisable, gratuitement. Seulement, la fonctionnalité n'est pas encore disponible et n'était pas la priorité, laquelle était toujours de trouver une solution pour désengorger les files d'attente. Dans une nouvelle publication sur Twitter, le studio explique que plus d'un million de joueurs ont lancé New World le jour de son lancement, confirmant le succès ( il s'agit du meilleur démarrage de l'année sur Steam, cinquième meilleure performance de tous les temps ).Le studio explique aussi que. En attendant, les solutions ne sont pas nombreuses : continuer sur le serveur même si les temps d'attente sont longs, ou supprimer son personnage pour aller sur un serveur plus récent. Vous pourrez ensuite rejoindre vos amis grâce à la fonctionnalité.Pour rappel, New World est uniquement disponible sur PC, via Steam.