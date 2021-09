New World devient le cinquième jeu le plus populaire de tous les temps sur Steam, en quelques heures

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, et malgré ses reports, les joueurs ont répondu présent. Disponible depuis ce 28 septembre, la communauté a très vite au rendez-vous,, rien que ça., puisqueaffiche, à l'heure où ces lignes sont écrites, soit précisément dix heures après son arrivée,. Cela fait donc du MMO, très loin derrière le podium (PUBG trustant la première place avec ses 3,2 millions d'utilisateurs simultanés depuis janvier 2018), mais très proche de la quatrième, détenue par Cyberpunk et ses 830 387 joueurs. En outre, New World devient le meilleur lancement de l'année sur Steam.Il est donc très probable queatteigne la quatrième place dans les jours à venir. Pour ce qui est du podium, il faudra faire mieux que les 1,2 millions de joueurs de DOTA 2, ce qui pourrait être fait lors d'un week-end, à condition que les développeurs règlent les différents problèmes. Nombreuses sont les personnes à ne pas pouvoir lancer, puisque les serveurs sont tous pleins, malgré le fait qu'Amazon en ait sorti d'autres...Dans tous les cas, pour ce qui est des statistiques,. Reste à savoir comment Amazon arrivera à gérer les quelques problèmes. S'ils persistent, les joueurs délaisseront petit à petit le MMO, et il sera alors bien plus dur de bâtir une solide communauté et de faire de New World une référence du genre, l'un des objectifs des développeurs.est, pour rappel, uniquement disponible sur Steam et aucune sortie sur consoles n'est prévue