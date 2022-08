MultiVersus : La saison 1 tient sa date de sortie

Date de sortie de la saison 1 de MultiVersus

Quand arrive Morty sur MultiVersus ?

We’re excited to announce Season 1 will begin on August 15 with a brand-new Battle Pass for you to earn in-game rewards! We can also confirm Morty will join the character roster on August 23 as part of Season 1. We look forward to sharing more in the coming weeks! #MultiVersus — MultiVersus (@multiversus) August 11, 2022

Nous aurions normalement dû découvrir, et une partie de son contenu, ce 9 août, mais Player First Games a préféré retarder son lancement, dans le but d'améliorer l'expérience et ne pas apporter de problème ou déséquilibre. Maintenant que le studio semble prêt,, et l'attente n'est plus très longue.Ainsi,, très probablement à 19h. Nous pourrons alors découvrir un nouveau passe de combat et quelques autres nouveautés, mais le studio tient à préciser que. Les modes et autres ajouts seront introduits séparément, au fil du temps, pour que les joueurs puissent toujours profiter de nouvelles choses. C'est notamment le cas des personnages, et plus particulièrement Morty, qui possède, lui aussi, une date de lancement., premier personnage de la série Rick et Morty à faire son arrivée dans MultiVersus, est programmée pour la semaine suivante,Concernant l'arrivée de son grand-père, Rick, nous n'avons aucune information supplémentaire. Lors de la sortie de MultiVersus, il était prévu pour qu'il arrive durant le mois d'août, mais il y a fort à parier que son implémentation dans le jeu de combat soit repoussée au mois de septembre, pour ne pas trop chambouler l'équilibre, en ajoutant des personnages trop souvent.En attendant,reste disponible en bêta ouverte sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus , pour vous aider à choisir.