MultiVersus franchit déjà la barre des 20 millions de joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Actuellement en bêta ouverte, qui devrait se conclure prochainement,. En moins d'un mois, et après le lancement de sa saison 1,, comme l'a fièrement annoncé Player First Games, le studio de développement. Cela concerne toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.Ces chiffres sont donc excellents et permettent de confirmer le potentiel du jeu de combat qui a toutes ses chances de s'inscrire sur le long terme dans l'univers vidéoludique. D'autant plus lorsque l'on sait que. D'ailleurs, en plus de Morty, trois autres personnages arriveront ces prochains mois, durant la saison 1, à savoir Rick, Black Adam (DC), Stripe (Gremlins). Cela permet d'offrir de nouvelles possibilités de combat aux joueurs.En attendant de pouvoir découvrir ce que nous réservent les développeurs, rappelons queest jouable gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il n'est cependant pas disponible sur Nintendo Switch . Si vous ne savez pas qui choisir parmi les nombreux personnages, sachez que nous vous avons mis à disposition une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus , pour vous aider.