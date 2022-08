MultiVersus : Comment signaler un cheater/tricheur ?

Comment signaler un cheater/tricheur sur MultiVersus ?

Allez sur le site officiel de MultiVersus et cliquez sur « Support Client », ou rendez-vous directement à cette adresse.

Remplissez le formulaire, notamment en mentionnant le jeu et le type de demande, dans la partie « Question Type ».

L'idéal est de fournir une description, en plus du nom du tricheur, ce qui est impératif.

Vous pouvez ensuite envoyer votre demande.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar de très nombreux jeux multijoueur, qui plus est free-to-play, il est possible de. Ces utilisateurs malveillants viennent gâcher l'expérience et ruinent nos parties, par tous les moyens, dans l'unique but de flatter leur égo. Si, à première vue,est censé être jeu qui n'intéresse pas les cheaters, nous pouvons en retrouver un bon nombre. Pour les combattre, la plupart des développeurs permettent de les signaler facilement, directement en jeu. Ce n'est malheureusement pas encore le cas pour le jeu de combat de Player First Games.Contrairement à certains jeux, où un bouton « Signaler » apparaît dès la fin de votre partie,et suivre quelques étapes :Les cheaters ne sont pas encore massivement présents sur, contrairement à d'autres jeux, mais ces derniers existent bel et bien. Certains n'hésitent pas à faire la promotion de leur cheat sur les réseaux sociaux et forums, lesquels permettent d'être bien plus puissant (attaque automatique, combo automatique, etc.). D'autres utilisent un cheat pour farmer les pièces d'or , expliquant le comportement étrange de certains joueurs en jeu, ce qui est tout autant illégal.Rappelons que tricher, quel que soit le jeu et quelle que soit la triche, est un acte illégal et peut engendrer un bannissement temporaire ou permanent de votre compte, voire dans certains cas de votre matériel, pour empêcher la récidive.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, en free-to-play. Vous pouvez aussi profiter d'une tier list des meilleurs personnages , dans laquelle ne figurent pas encore les personnages de Breaking Bad.