MultiVersus : Bugs Bunny sera bientôt nerf

Nerfs inc after EVO, but Bugs Bunny will always be fun — Tony Huynh (@Tony_Huynh) July 28, 2022

À l'image de nombreux jeux dans lesquels les combattants possèdent des compétences uniques, il est difficile pour les développeurs de MultiVersus de garder un certain équilibre et satisfaire la communauté. Si durant l'accès anticipé, une partie des joueurs estimait que Taz était trop puissant, celui-ci a très vite été nerf pour rentrer dans le rang., comme l'a expliqué Tony Huynh, directeur du jeu.Selon ses mots,, après l'EVO 2022, qui se déroule du 5 au 7 août. Les détails n'ont pas encore été donnés, mais il assure queAinsi,. Il se pourrait que d'autres personnages connaissent également un nerf ou un buff, dans le but de rééquilibrer le tout.Concernant notre cher Bugs Bunny, il est vrai que certains le trouvent trop puissant, notamment à cause de sa fusée qui peut se révéler dévastatrice si elle est lancée au bon moment. Mais il ne s'agit probablement pas du personnage le plus puissant sur MultiVersus, à l'heure actuelle. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui choisir, nous vous proposons une tier list des meilleurs personnages MultiVersus est, pour rappel, disponible en bêta ouverte depuis le 26 juillet, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Aucune sortie sur Nintendo Switch n'est pour le moment prévue.