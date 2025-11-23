Notre interview de Moonlighter 2 : « Cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond »

Moonlighter 2: The Endless Vault, qui est un jeu d'aventure avec des mécaniques de type roguelike, était plutôt attendu par la communauté. Nous avons pu nous entretenir avec les développeurs de chez Digital Sun afin d'en savoir plus à propos de ce deuxième opus Moonlighter.

Depuis Moonlighter, vous avez sorti plusieurs jeux très différents (The Mageseeker: A League of Legends Story, Cataclismo). Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à Moonlighter et de créer un deuxième opus ?

Sept ans se sont écoulés depuis le premier Moonlighter. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans le développement et le processus créatif depuis 2018 ?

Moonlighter 2 propose toujours ce double rôle de marchand et d'aventurier. Comment avez-vous équilibré ces deux aspects pour créer une expérience cohérente et engageante ?

















Peut-on s'attendre à un certain niveau de défi, en particulier dans les donjons de Moonlighter 2 ?

Peut-on s'attendre à plus d'options de personnalisation pour la boutique que dans le premier jeu ?

Moonlighter 2 sortira d'abord en accès anticipé. Pourquoi avoir choisi ce modèle de développement ?

Le premier Moonlighter avait un style pixel art très distinctif, ce qui n'est pas le cas de cette suite. Pourquoi ce changement de direction artistique ?

Pour la bande-son de Moonlighter 2, vous avez fait appel à Christopher Larkin (Hollow Knight, Silksong). Quelle a été la ligne directrice musicale ?

Quel a été le plus grand défi rencontré pendant le développement de Moonlighter 2 ?

Moonlighter 2 sortira en accès anticipé avec trois biomes. Avez-vous déjà une idée du nombre de biomes dans la version 1.0 ?

En dehors du premier Moonlighter, quels jeux vous ont inspirés pour développer Moonlighter 2 ?

Quelle mécanique ou aspect de Moonlighter 2 vous rend le plus fier ?

Enfin, que diriez-vous aux joueurs impatients de découvrir Moonlighter 2 ?

Après Moonlighter, disponible depuis 2018, Digital Sun a sorti plusieurs jeux, notamment Cataclismo et The Mageseeker: A League of Legends Story, avant de revenir à sa toute première licence. Ainsi, au cours du mois de novembre de cette année 2025, Digital Sun a lancé, et ce, en accès anticipé sur PC., afin d'en savoir un peu plus sur ce nouvel opus, qui respecte l'héritage de son aîné et propose également plusieurs innovations.: Nous sommes aujourd'hui une équipe plus expérimentée et plus compétente. Nous voulions explorer d'autres genres – plus orientés action ou stratégie – et apprendre autant que possible avant de revenir à Moonlighter. Après ces projets, nous nous sommes enfin sentis prêts à revenir dans cet univers, forts de tout ce que nous avions appris.: Beaucoup de choses, honnêtement. Le premier Moonlighter a été créé par moins de 10 personnes. Aujourd'hui, notre équipe a plus que doublé. Nous sommes un studio plus mature, avec des perspectives plus variées, des rôles mieux définis, des pipelines plus clairs et des standards bien plus élevés dans tous les domaines. Mais en même temps, nous restons des indépendants dans l'âme, guidés par la même ambition et le même esprit d'innovation qui nous ont poussés à créer le Moonlighter original.: Cette boucle était déjà au cœur du premier jeu : plonger dans des donjons, combattre des ennemis, rassembler du butin et le vendre dans votre boutique pour vous équiper en vue de la prochaine partie. Cela reste la base, mais cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond.Dans les donjons de Moonlighter 2, les avantages peuvent radicalement changer votre style de jeu d'une partie à l'autre. Vous pouvez par exemple lancer un énorme coup de tonnerre pour contrôler la foule tout en utilisant des gantelets de mêlée, ce qui change vraiment votre façon de jouer.L'inventaire est désormais plus stratégique, encourageant les joueurs à réfléchir aux synergies entre les reliques plutôt qu'à tout accumuler. Les objets peuvent gagner en qualité, agissant comme des multiplicateurs lorsque vous les ramenez dans votre boutique, et vous devez vraiment réfléchir à l'endroit et à la manière dont vous les placez.Avec plus de 150 reliques déjà disponibles en accès anticipé, dont beaucoup ont des effets uniques, il y a beaucoup à expérimenter. Et du côté de la boutique, les décorations et les avantages changent considérablement l'expérience chaque fois que vous ouvrez vos portes, tant sur le plan esthétique que sur celui du gameplay.: Oui ! L'accès anticipé propose trois niveaux de difficulté, et le plus élevé mettra au défi même les marchands les plus chevronnés. Même en difficulté normale, le combat et la gestion du sac à dos offrent une prise de décision plus profonde et plus intense. Cela dit, Moonlighter 2 reste pensé pour un large public. Si vous êtes là pour décorer votre boutique et rencontrer des personnages attachants dans de beaux environnements, vous serez aussi comblés.: Absolument. Beaucoup plus, même. Il y a près de 100 décorations pour personnaliser votre boutique, voire certaines parties de la ville. Cela ne se limite pas au visuel : de nombreux éléments décoratifs ont des effets de gameplay, comme des présentoirs qui augmentent la valeur des objets provenant de certaines régions ou qui favorisent les chaînes de ventes réussies.: Et bien, c'est grâce à la communauté Moonlighter que nous réalisons une suite. Sans elle, nous n'en serions pas là. Moonlighter 2 répond directement à une grande partie des commentaires que nous avons reçus sur le premier opus, et nous voulons que cet esprit de collaboration se poursuive. Nous avons une vision claire, mais nous voulons intégrer les commentaires des joueurs lorsque cela est pertinent.C'est déjà ce que nous avons fait. Entre la démo Steam Next Fest et le récent test fermé, nous avons apporté des modifications importantes à la gestion de la boutique et à la progression dans les donjons. L'accès anticipé nous permet de continuer à faire évoluer le jeu avec la communauté avant le lancement des versions consoles 1.0 et l'arrivée de nouveaux joueurs dans Moonlighter 2.: Nous voulions prendre des mesures audacieuses et mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours des huit dernières années. Après en avoir discuté entre nous, l'équipe a convenu que passer à la 3D était le meilleur moyen d'élargir l'univers de Moonlighter, notamment en termes de profondeur des combats et de complexité de l'environnement. Nous savons que le pixel art était un élément important de l'identité de Moonlighter, mais nous sommes convaincus d'avoir préservé le charme original tout en adoptant une nouvelle évolution artistique.: Moonlighter 2 explore l'idée que Will est piégé dans une dimension inconnue, face à des menaces plus grandes que jamais. La musique devait retranscrire ce mélange de mystère, d'émerveillement et d'épique, tout en faisant écho à l'identité sonore du premier jeu. Christopher Larkin a relevé le défi et composé une bande-son exceptionnelle. Nous sommes très fiers de l'avoir à bord.: Si je devais choisir, je dirais qu'il s'agit de trouver un équilibre entre notre ambition d'innovation audacieuse et notre respect pour l'héritage de Moonlighter original. Ce jeu a façonné notre identité en tant que studio, et nous devons rester conscients de ce qui a fait son succès. Trouver cet équilibre signifie donner à nos développeurs une liberté créative tout en restant en contact étroit avec nos joueurs grâce à de multiples tests et démos. Cela demande du temps et des efforts supplémentaires, mais c'est vraiment inestimable.: Nous avons des estimations, mais au final, cela dépendra des joueurs. S'ils veulent plus de biomes, on les écoutera. S'ils préfèrent plus de reliques, d'armes ou d'ennemis, on écoutera aussi. Pour l'instant, nous pensons que les biomes de l'accès anticipé (et leurs variations) offrent déjà une belle diversité. On verra où le voyage nous mènera.: Zelda: Wind Waker et Hades ont été des sources d'inspiration majeures. Wind Waker a montré comment une franchise aussi renommée pouvait réussir sa transition vers une nouvelle direction artistique tout en conservant son identité intacte. C'est exactement ce que nous cherchons à faire ici ! Quant à Hades, c'est une référence en matière de combat et de progression roguelite, qui sont les piliers fondamentaux de cette suite.: Si je devais en choisir un, je mettrais en avant le système de sac à dos et le passage à la 3D. Personne n'avait demandé un mini-jeu aussi profond et captivant. L'original fonctionnait bien, mais nous l'avons quand même refait. Il en va de même pour le nouveau style graphique. Nous cherchons toujours à repousser les limites de Moonlighter et à proposer une suite qui dépasse les attentes. C'est cette ambition partagée par toute l'équipe qui nous rend le plus fiers.: Ça fait un bail, chers marchands, mais Will est de retour aux affaires ! Il est plus courageux, plus affûté que jamais, et il compte sur vous pour l'aider à remplir ses étagères… et ses carnets de retours ! Et si c'est votre première visite dans le monde de Moonlighter : Les portes de notre boutique sont grandes ouvertes à tous les amateurs d'aventure roguelite. À bientôt à Tresna !