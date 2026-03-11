Moonlighter 2 : MàJ Greed & Glory du 11 mars 2026, patch notes et détails

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Patch notes de la mise à jour Greed & Glory, du 11 mars 2026, de Moonlighter 2
The Greed Colosseum
- Après avoir vaincu un boss, vous débloquerez un chemin alternatif : Greed Colosseum.
- Il s'agit d'un tout nouveau défi dont la difficulté augmente progressivement. Silver a découvert ce royaume dangereux où seuls les aventuriers les plus courageux peuvent mettre leurs compétences à l'épreuve.
- La récompense ? Des reliques légendaires, davantage de matériaux de boss et des récompenses plus importantes.
- Le risque ? Si vous échouez, la qualité des reliques dans votre sac à dos sera réduite de moitié. Pas seulement celles gagnées dans le Greed Colosseum, mais aussi celles que vous avez apportées avec vous.
- C'est le genre de tension que nous recherchions, afin de créer une dynamique risque-récompense plus significative. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, une couronne de laurier apparaîtra sur la tête de Will chaque fois qu'il battra son précédent record.
Nouveau chemin de donjon (Hex)
- Comme mentionné précédemment, nous introduisons une nouvelle voie pour un bonus : Hex.
- Cette voie vous permet de maudire vos ennemis, d'infliger des dégâts au fil du temps et de transférer ces effets aux cibles proches, créant ainsi de puissantes réactions en chaîne qui fonctionnent très bien avec d'autres voies de bonus de combat.
- Elle se débloque une fois que vous atteignez le défi 2 de l'Endless Vault, sans conditions supplémentaires.
Nouvelle arme : Blo-Blitz
- Blo-Blitz est un nouvel ajout passionnant à votre arsenal.
- Cette arme dispose de son propre rythme, de son propre timing et de son propre style de combat, basés sur une pression constante et des attaques rapides qui maintiennent vos ennemis en alerte. Ajoutez à cela un avantage qui augmente votre puissance à chaque coup, et vous obtenez un véritable chaos.
- Pour l'obtenir, vous devez réaliser une quête et obtenir la recette de fabrication. La quête devient disponible une fois que vous vous rendez à Prison 2.
Nouvelle armure : Nimbus Regalia
- Cette nouvelle armure étincelante vous confère un bouclier au début de chaque donjon, vous offrant ainsi une protection supplémentaire dès le commencement.
- Mais il y a un twist : une fois le bouclier brisé, vos dégâts augmentent de 20 % pendant 2 secondes. Ainsi, encaisser un coup peut devenir une stratégie à part entière. Choisissez le bon moment et transformez votre défense brisée en pure offensive.
- Pour l'obtenir, vous devez réaliser les mêmes actions que pour le Blo-Blitz : accomplissez une quête pour débloquer la recette de fabrication. La quête devient disponible une fois que vous atteignez Aeolia 2.
Refonte des Perks
- Nous avons également élargi et remanié plusieurs systèmes de perks.
- Les vendeurs tels que Silver, Nou, Anacard et Andrei proposent à présent de nombreux nouveaux perks, ainsi que des mises à jour pour ceux existants.
- Les perks comme Spikes, Tasert et Genie ont été repensés afin de mieux s'aligner sur le contrôle des joueurs et le potentiel de synergie.
Nouveaux chemins d'améliorations
- Les nouveaux équipements ne sont pas les seuls éléments pour lesquels vous pourrez dépenser vos pièces durement gagnées.
- Eris débloque son quatrième niveau d'améliorations, vous permettant d'investir dans de meilleures potions et des améliorations de santé qui rendent les expéditions un peu plus sûres.
- De même, K33p3r bénéficie d'un troisième niveau d'améliorations, élargissant ainsi vos possibilités au sein de la boutique.
Agrandissement de la boutique
- Nous vous présentons deux nouveaux coins personnalisables :
- Étagères supérieures : Que vous préfériez les piles bien ordonnées ou les compartiments mystérieux, vous pouvez désormais transformer un rangement pratique en un moyen d'afficher votre style.
- Vitrine : C'est la première chose que les clients voient lorsqu'ils entrent dans votre boutique, et vous avez à présent un contrôle total sur son apparence. Créez l'ambiance avant même que quiconque n'atteigne le comptoir.
- La création d'une identité visuelle et d'une expression est l'un de nos principaux objectifs pendant l'accès anticipé, en particulier en ce qui concerne la boutique. Après tout, c'est un espace qui doit vraiment vous ressembler.
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