Moonlighter 2: The Endless Vault : Nos impressions sur le nouveau périple de Will, marchand et aventurier

Après un premier opus réussi, Digital Sun revient avec une suite pour l'une de ses licences phares, soit Moonlighter. Nous avons passé plusieurs heures aux côtés de Will, et donc à parcourir l'accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault. Voici nos premières impressions.

Aventurier et marchand, de jour et de nuit

L'exploration des donjons, façon roguelite







Will et sa casquette de commerçant





Un périple évolutif axé sur la gestion

Marchand, un métier qui s'apprend







Un héros en devenir





Une nouvelle aura artistique incroyable

Du Pixel Art au 3D : un pari réussi pour un univers sublimé

Une BO qui fait des merveilles

Il y a des jeux qui vous marquent plus que d'autres, que ce soit en raison de leur gameplay, de leur histoire ou bien de leurs personnages. C'est un fait, qui peut se ressentir via des productions de type AAA ou des titres indépendants. Moonlighter, sorti en 2018, est l'un de ces jeux qui a réussi à nous captiver, notamment grâce à son gameplay divisé en deux axes aussi distincts que complémentaires et grâce à sa direction artistique.Arrivant en accès anticipé sur PC, Moonlighter 2: The Endless Vault est prévu pour le 19 novembre 2025 et s'adresse aussi bien aux nouveaux venus qu'aux fans de la franchise. Cette phase durera autant de temps que nécessaire, selon les développeurs. Néanmoins,S'inspirant des plus grands du genre roguelike/roguelite mais aussi des jeux d'action-aventure,Ainsi,. Il peut s'agit de coffres, contenant des reliques à vendre, ou encore des autels accordant des bénéfices (bienfaits positifs catégorisés par rareté), et des PNJ offrant des améliorations. L'ensemble étant indiqué sur la carte, présentant des icônes symbolisant la récompense finale et s'affichant à chaque changement de « salle ».Évidemment,. D'ailleurs, le parcours est ponctué d'un combat contre un mini-boss à mi-chemin et se conclut sur l'affrontement d'un boss, exigeant d'adopter une certaine stratégie. Pour la plupart des combats, nous pouvons compter sur des pièges (épines, pièges à ours, etc.), qui peuvent bloquer et infliger des dégâts aux créatures.: nous n'avons pas ressenti de gros pics de difficulté durant nos sessions, bien qu'il soit nécessaire de débloquer des améliorations diverses (nous y reviendrons) pour boucler un run, qui peut prendre 20 à 30 minutes (par royaume).. Moonlighter premier du nom avait un léger souci : le personnage semblait (très) lourd. Or,. Capable d'effectuer des roulades, notre jeune héros peut réaliser des attaques légères et lourdes, en plus de pouvoir utiliser son sac sur des ennemis étourdis. Comme vous vous en doutez, plusieurs armes, aux statistiques diverses, sont également de la partie.Autant dire que: nous retrouvons les bases de la licence, tout en bénéficiant d'une expérience plus fluide et avec cette inlassable aura de « je veux refaire un run », qui est typique du genre. Pour autant, Moonlighter 2 ne se cantonne pas aux affrontements et aux donjons.. Cette double polarité est, bien évidemment, de retour sur Moonlighter 2.De ce fait, dans les donjons/royaumes,. Chacune d'entre elles dispose d'un niveau de qualité, pouvant être augmentée au cours d'un run, mais aussi d'une rareté (symbolisée par un code couleur). Ces deux caractéristiques affectent leur prix, que nous fixons nous-mêmes une fois de retour à Tresna.D'ailleurs,. Si un potentiel acquéreur réagit avec un visage de mécontentement (émoticône faisant la moue ou étant énervé apparaissant au-dessus de leur tête), c'est que le tarif est trop élevé. À l'inverse, si l'émoticône représente un visage content, c'est que le prix est correct. Il est, ainsi, possible de les ajuster à la volée, afin de maximiser les ventes. Fort heureusement, le jeu enregistre les bons tarifs, facilitant alors nos responsabilités de commerçant. Et pour compléter le tout, et nous assurer des revenus corrects jour après jour, Moonlighter 2 dispose d'un système de pourboires, qui accorde ainsi des rémunérations supplémentaires.: nous ne cessons de vouloir recommander un run, et ce, dans l'objectif d'obtenir des améliorations diverses et de plus grandes récompenses.. Il n'est pas seulement question d'enchaîner les ventes, c'est une histoire d'optimisation.Dans les premières heures de jeu, le sac à dos de Will, pouvant entreposer les reliques, ne dispose pas de beaucoup d'emplacements.. Par exemple, une relique peut demander d'en brûler une ou plusieurs autres. En dehors du fait que cela libère de la place, brûler des items peut accorder des bonus, comme un gain en qualité ou en armure. En outre, une relique peut également améliorer la qualité de toutes celles placées sur la même ligne ou colonne.Ainsi,. Néanmoins, rassurez-vous, c'est loin d'être insurmontable et l'apprentissage se fait pas à pas., en échange, bien évidemment, de finances (or et ressources),(caisses enregistreuses, tapis, papiers peints, etc.). Si quelques fonctionnalités manquent encore, nul doute qu'elles seront ajoutées durant la phase d'accès anticipé. Néanmoins,Évidemment,. Ces améliorations sont ainsi disponibles par le biais de différents PNJ, disséminés aux quatre coins du village de Tresna.En l'occurrence, le forgeron possède plusieurs armes, de divers types, qui donnent à tous les joueurs la possibilité de trouver leur équipement idéal. Délaissant très vite son balai, Will peut être équipé d'une épée courte ou d'une épée longue, pour ne citer que ces deux exemples. En outre, les armes peuvent être améliorées, afin de bénéficier de statistiques boostées. De plus, nous avons la possibilité d'agrandir le sac à dos, mais surtout d'augmenter notre santé maximale et obtenir davantage de potions, auprès de deux autres PNJ. Si ces améliorations requièrent d'avoir quelques ressources, à collecter sur les ennemis défaits au combat, elles exigent surtout d'avoir des pièces d'or. C'est, dès lors, à cela que sert l'argent durement gagné au Moonlighter.En outre, cet opus comprend une nouveauté de taille :. Cet ajout, qui fait tout à fait sens et qui est plutôt intéressant, nous donne alors un objectif additionnel, tout en complétant l'expérience.Avec ses deux pendants,pour notre cher protagoniste. Et celle-ci se ressent assez rapidement : après avoir débloqué une deuxième potion, nous étions davantage à même de survivre jusqu'au boss final du premier royaume (Kalina). Avec un emplacement supplémentaire pour le sac à dos, nous étions alors capables de ramener une relique additionnelle, et donc gagner plus d'or, pouvant ainsi être réinvestie dans de nouvelles améliorations., qui nous incite sans cesse à partir à l'aventure. Et la direction artistique ainsi que la soundtrack ne font que renforcer ce sentiment.Là où le premier opus de la franchise affichait fièrement son Pixel Art,(même si le Pixel Art peut être très moderne, il suffit de regarder Sea of Stars). Pour cette suite, Digital Sun a opté pour la 3D, avec un style visuel très léché.Que ce soit via le chara-design des personnages ou des ennemis, mais aussi l'architecture du village et des royaumes/biomes,. Reste à savoir ce que Digital Sun nous réserve pour la suite, notamment avec les autres biomes devant arriver au cours de l'accès anticipé. Dans tous les cas, nul doute que les amateurs de ce style de patte graphique y trouveront déjà leur compte et se plairont à explorer les moindres recoins des régions proposées ainsi que du village de Tresna, qui regorge de petits détails insufflant une vraie ambiance au lieu.Christopher Larkin. Ce nom devrait déjà vous aiguiller quant à la qualité de la soundtrack de Moonlighter 2. Compositeur australien étant, entre autres, à l'origine de la bande originale d'Hollow Knight et d'Hollow Knight: Silksong,Avec des morceaux très oniriques et d'autres plus rythmés, dont certaines font penser au travail de Darren Korb (compositeur des jeux de Supergiant Games, notamment d'Hades et Hades 2),et nous offre ainsi des moments autant relaxants qu'énergiques par moments. Mention, d'ailleurs, spéciale au « Main Theme », qui retranscrit très bien l'univers et l'ambiance de Moonlighter 2. Autant dire queet il y a fort à parier qu'elle plaira à la grande majorité.