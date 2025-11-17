Moonlighter 2: The Endless Vault : Nos impressions sur le nouveau périple de Will, marchand et aventurier

Après un premier opus réussi, Digital Sun revient avec une suite pour l'une de ses licences phares, soit Moonlighter. Nous avons passé plusieurs heures aux côtés de Will, et donc à parcourir l'accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault. Voici nos premières impressions.
Il y a des jeux qui vous marquent plus que d'autres, que ce soit en raison de leur gameplay, de leur histoire ou bien de leurs personnages. C'est un fait, qui peut se ressentir via des productions de type AAA ou des titres indépendants. Moonlighter, sorti en 2018, est l'un de ces jeux qui a réussi à nous captiver, notamment grâce à son gameplay divisé en deux axes aussi distincts que complémentaires et grâce à sa direction artistique. Ce fut, de ce fait, un plaisir de savoir que Digital Sun travaillait sur un deuxième opus, soit Moonlighter 2: The Endless Vault
.
Arrivant en accès anticipé sur PC, Moonlighter 2: The Endless Vault est prévu pour le 19 novembre 2025 et s'adresse aussi bien aux nouveaux venus qu'aux fans de la franchise. Cette phase durera autant de temps que nécessaire, selon les développeurs. Néanmoins, nous avons pu essayer Moonlighter 2, selon sa version early access, pendant plusieurs heures, afin de vous rapporter toutes nos impressions sur le nouveau périple de Will
.
Aventurier et marchand, de jour et de nuit
L'exploration des donjons, façon roguelite
S'inspirant des plus grands du genre roguelike/roguelite mais aussi des jeux d'action-aventure, Moonlighter 2 propose une formule devenue assez commune en ce qui concerne les combats et l'exploration des donjons/royaumes, et la met très bien en scène
.
Ainsi, les biomes à parcourir sont structurés en une série de petits niveaux, peuplés ou non d'ennemis à éliminer et se soldant sur l'obtention d'une récompense
. Il peut s'agit de coffres, contenant des reliques à vendre, ou encore des autels accordant des bénéfices (bienfaits positifs catégorisés par rareté), et des PNJ offrant des améliorations. L'ensemble étant indiqué sur la carte, présentant des icônes symbolisant la récompense finale et s'affichant à chaque changement de « salle ».
Évidemment, plus nous progressons dans un royaume, plus les ennemis deviennent coriaces et nombreux
. D'ailleurs, le parcours est ponctué d'un combat contre un mini-boss à mi-chemin et se conclut sur l'affrontement d'un boss, exigeant d'adopter une certaine stratégie. Pour la plupart des combats, nous pouvons compter sur des pièges (épines, pièges à ours, etc.), qui peuvent bloquer et infliger des dégâts aux créatures.Force est de constater que Moonlighter 2 est vraiment bien équilibré
: nous n'avons pas ressenti de gros pics de difficulté durant nos sessions, bien qu'il soit nécessaire de débloquer des améliorations diverses (nous y reviendrons) pour boucler un run, qui peut prendre 20 à 30 minutes (par royaume). Cette sensation d'équilibre est surtout permise par le gameplay modernisé
. Moonlighter premier du nom avait un léger souci : le personnage semblait (très) lourd. Or, cela a été complètement gommé sur Moonlighter 2 : Will est agile et assez rapide
. Capable d'effectuer des roulades, notre jeune héros peut réaliser des attaques légères et lourdes, en plus de pouvoir utiliser son sac sur des ennemis étourdis. Comme vous vous en doutez, plusieurs armes, aux statistiques diverses, sont également de la partie.
Autant dire que Digital Sun a fait un très bon travail de modernisation sur Moonlighter 2
: nous retrouvons les bases de la licence, tout en bénéficiant d'une expérience plus fluide et avec cette inlassable aura de « je veux refaire un run », qui est typique du genre. Pour autant, Moonlighter 2 ne se cantonne pas aux affrontements et aux donjons.
Will et sa casquette de commerçant
La licence Moonlighter a toujours proposé un gameplay en deux parties distinctes et complémentaires : les donjons et le commerce
. Cette double polarité est, bien évidemment, de retour sur Moonlighter 2.
De ce fait, dans les donjons/royaumes, nous collectons des reliques, pouvant par la suite être vendues à la boutique de Will, baptisée « Moonlighter »
. Chacune d'entre elles dispose d'un niveau de qualité, pouvant être augmentée au cours d'un run, mais aussi d'une rareté (symbolisée par un code couleur). Ces deux caractéristiques affectent leur prix, que nous fixons nous-mêmes une fois de retour à Tresna.
D'ailleurs, ce sont les réactions des clients, lorsque la boutique est ouverte, qui nous aident à définir le tarif des items
. Si un potentiel acquéreur réagit avec un visage de mécontentement (émoticône faisant la moue ou étant énervé apparaissant au-dessus de leur tête), c'est que le tarif est trop élevé. À l'inverse, si l'émoticône représente un visage content, c'est que le prix est correct. Il est, ainsi, possible de les ajuster à la volée, afin de maximiser les ventes. Fort heureusement, le jeu enregistre les bons tarifs, facilitant alors nos responsabilités de commerçant. Et pour compléter le tout, et nous assurer des revenus corrects jour après jour, Moonlighter 2 dispose d'un système de pourboires, qui accorde ainsi des rémunérations supplémentaires.
Ce nouvel opus va, sur certains points, plus loin que son aîné, tout en reprenant la formule envoûtante de la licence
. Jouer au marchand et à l'aventurer est très addictif
: nous ne cessons de vouloir recommander un run, et ce, dans l'objectif d'obtenir des améliorations diverses et de plus grandes récompenses.
Un périple évolutif axé sur la gestion
Marchand, un métier qui s'apprend
Si le concept de base de Moonlighter 2 est très vite assimilé, nous nous rendons rapidement compte que le jeu dispose d'une vraie économie et exige une bonne gestion
. Il n'est pas seulement question d'enchaîner les ventes, c'est une histoire d'optimisation.
Dans les premières heures de jeu, le sac à dos de Will, pouvant entreposer les reliques, ne dispose pas de beaucoup d'emplacements. Bien que cela soit améliorable, Moonlighter 2 nous demande de faire les bons choix, et parfois des compromis, lors de la collecte de reliques
. D'autant plus que certaines d'entre elles ont des effets spécifiques
. Par exemple, une relique peut demander d'en brûler une ou plusieurs autres. En dehors du fait que cela libère de la place, brûler des items peut accorder des bonus, comme un gain en qualité ou en armure. En outre, une relique peut également améliorer la qualité de toutes celles placées sur la même ligne ou colonne.
Ainsi, le placement des reliques dans le sac de Will n'est pas à prendre à la légère et demande une certaine concentration, dans l'objectif de maximiser ses gains une fois de retour à Tresna et au Moonlighter
. Néanmoins, rassurez-vous, c'est loin d'être insurmontable et l'apprentissage se fait pas à pas. Tout comme un vrai marchand avec son inventaire, Moonlighter 2 nous demande donc d'être consciencieux lors de la collecte des marchandises à vendre
.Le titre de Digital Sun et 11 bit studios offre également la possibilité d'améliorer la boutique
, en échange, bien évidemment, de finances (or et ressources), mais aussi de personnaliser le Moonlighter avec de nouvelles décorations
(caisses enregistreuses, tapis, papiers peints, etc.). Si quelques fonctionnalités manquent encore, nul doute qu'elles seront ajoutées durant la phase d'accès anticipé. Néanmoins, le contenu proposé actuellement est déjà très satisfaisant
. Très rapidement, nous nous prenons au jeu, d'autant plus qu'être un bon commerçant permet d'être un meilleur aventurier
.
Un héros en devenir
Évidemment, Moonlighter 2 propose plusieurs leviers de progression permettant de renforcer Will et nous aider à terminer les donjons
. Ces améliorations sont ainsi disponibles par le biais de différents PNJ, disséminés aux quatre coins du village de Tresna.
En l'occurrence, le forgeron possède plusieurs armes, de divers types, qui donnent à tous les joueurs la possibilité de trouver leur équipement idéal. Délaissant très vite son balai, Will peut être équipé d'une épée courte ou d'une épée longue, pour ne citer que ces deux exemples. En outre, les armes peuvent être améliorées, afin de bénéficier de statistiques boostées. De plus, nous avons la possibilité d'agrandir le sac à dos, mais surtout d'augmenter notre santé maximale et obtenir davantage de potions, auprès de deux autres PNJ. Si ces améliorations requièrent d'avoir quelques ressources, à collecter sur les ennemis défaits au combat, elles exigent surtout d'avoir des pièces d'or. C'est, dès lors, à cela que sert l'argent durement gagné au Moonlighter.
En outre, cet opus comprend une nouveauté de taille : l'Endless Vault, qui exige de rassembler un certain nombre d'or, avant de révéler ses grands secrets
. Cet ajout, qui fait tout à fait sens et qui est plutôt intéressant, nous donne alors un objectif additionnel, tout en complétant l'expérience.
Avec ses deux pendants, Moonlighter 2: The Endless Vault propose une belle boucle de gameplay, qui promet une progression pas à pas
pour notre cher protagoniste. Et celle-ci se ressent assez rapidement : après avoir débloqué une deuxième potion, nous étions davantage à même de survivre jusqu'au boss final du premier royaume (Kalina). Avec un emplacement supplémentaire pour le sac à dos, nous étions alors capables de ramener une relique additionnelle, et donc gagner plus d'or, pouvant ainsi être réinvestie dans de nouvelles améliorations.
Avec sa belle courbe de progression et son gameplay complémentaire, Moonlighter 2 offre une expérience très accrocheuse
, qui nous incite sans cesse à partir à l'aventure. Et la direction artistique ainsi que la soundtrack ne font que renforcer ce sentiment.
Une nouvelle aura artistique incroyable
Du Pixel Art au 3D : un pari réussi pour un univers sublimé
Là où le premier opus de la franchise affichait fièrement son Pixel Art, Moonlighter 2: The Endless Vault dispose d'une approche artistique diamétralement opposée et dans l'ère du temps
(même si le Pixel Art peut être très moderne, il suffit de regarder Sea of Stars). Pour cette suite, Digital Sun a opté pour la 3D, avec un style visuel très léché. Et si le premier titre avait su nous conquérir grâce à son Pixel Art maîtrisé, Moonlighter 2 ravit tout autant nos yeux, et ce, à chaque instant
.
Que ce soit via le chara-design des personnages ou des ennemis, mais aussi l'architecture du village et des royaumes/biomes, Moonlighter 2: The Endless Vault est franchement très joli et profite d'une palette de couleurs ainsi que de jeux de lumière réussis, rendant ainsi l'expérience très fun visuellement et surtout très fraîche
. Reste à savoir ce que Digital Sun nous réserve pour la suite, notamment avec les autres biomes devant arriver au cours de l'accès anticipé. Dans tous les cas, nul doute que les amateurs de ce style de patte graphique y trouveront déjà leur compte et se plairont à explorer les moindres recoins des régions proposées ainsi que du village de Tresna, qui regorge de petits détails insufflant une vraie ambiance au lieu.
Une BO qui fait des merveilles
Christopher Larkin. Ce nom devrait déjà vous aiguiller quant à la qualité de la soundtrack de Moonlighter 2. Compositeur australien étant, entre autres, à l'origine de la bande originale d'Hollow Knight et d'Hollow Knight: Silksong, Christopher Larkin est aux commandes de la composition musicale de Moonlighter 2: The Endless Vault. Et celle-ci est tout simplement excellente, encore une fois
.
Avec des morceaux très oniriques et d'autres plus rythmés, dont certaines font penser au travail de Darren Korb (compositeur des jeux de Supergiant Games, notamment d'Hades et Hades 2), la bande-originale de Moonlighter 2 accompagne parfaitement ce qui se passe à l'écran
et nous offre ainsi des moments autant relaxants qu'énergiques par moments. Mention, d'ailleurs, spéciale au « Main Theme », qui retranscrit très bien l'univers et l'ambiance de Moonlighter 2. Autant dire que la soundtrack de Moonlighter 2 est une réelle invitation à l'aventure
et il y a fort à parier qu'elle plaira à la grande majorité.
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