Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?

La communauté se demande si Moonlighter 2: The Endless Vault sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.

Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, Moonlighter 2 est arrivé en accès anticipé sur PC au cours du mois de novembre 2025. Le studio de développement a, ainsi, prévu d'alimenter le titre au fur et à mesure, pendant un moment. Toutefois, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos du jeu et se demandent, dès lors, si Moonlighter 2: The Endless Vault débarquera à l'avenir sur consoles, notamment sur PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch.





Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?



Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : Moonlighter 2: The Endless Vault se rendra bien disponible sur consoles, à l'avenir. Cette information a notamment été partagée par Digital Sun via la première roadmap du jeu, mais aussi durant notre interview exclusive avec Luis P. Montoro, qui occupe le poste de « Design Director » au sein dudit studio.







Néanmoins, à l'heure actuelle, Digital Sun n'a pas apporté de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne connaissons pas encore toutes les plateformes de jeu concernées. Il y a de grandes chances que la PS5 et la Xbox Series le soient. Lors du Indie World de Nintendo du 3 mars 2026, le studio a précisé que le titre arrivera cette année sur Nintendo Switch 2. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris,, lors du lancement de sa version 1.0.Or, il faudra certainement attendre un long moment avant de voir débarquer, étant donné que le titre est encore en accès anticipé et que la version 1.0 n'arrivera pas de si tôt. Évidemment, dès que Digital Sun aura dévoilé de plus amples informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.