Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?
modifié le 05 août 2026 à 16h13
Après l'annonce de la date de sortie de la version 1.0 par Digital Sun, il a été confirmé que la version consoles de Moonlighter 2 sortirait dans la foulée. Rendez-vous donc le 2 septembre.
Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, Moonlighter 2 est arrivé en accès anticipé sur PC au cours du mois de novembre 2025. Le studio de développement a, ainsi, prévu d'alimenter le titre au fur et à mesure, pendant un moment. Toutefois, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos du jeu et se demandent, dès lors, si Moonlighter 2: The Endless Vault débarquera à l'avenir sur consoles, notamment sur PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch.
Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : Moonlighter 2: The Endless Vault se rendra bien disponible sur consoles, à l'avenir. Cette information a notamment été partagée par Digital Sun via la première roadmap du jeu, mais aussi durant notre interview exclusive avec Luis P. Montoro, qui occupe le poste de « Design Director » au sein dudit studio.
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Néanmoins, à l'heure actuelle, Digital Sun n'a pas apporté de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne connaissons pas encore toutes les plateformes de jeu concernées. Il y a de grandes chances que la PS5 et la Xbox Series le soient. Lors du Indie World de Nintendo du 3 mars 2026, le studio a précisé que le titre arrivera cette année sur Nintendo Switch 2. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, Moonlighter 2 devrait arriver sur consoles, lors du lancement de sa version 1.0.
Or, il faudra certainement attendre un long moment avant de voir débarquer Moonlighter 2: The Endless Vault sur consoles, étant donné que le titre est encore en accès anticipé et que la version 1.0 n'arrivera pas de si tôt. Évidemment, dès que Digital Sun aura dévoilé de plus amples informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.
Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.
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