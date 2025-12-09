Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 05 août 2026 à 16h13
La communauté se demande si Moonlighter 2: The Endless Vault sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.
Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?
Mise à jour du 05/08 :

Après l'annonce de la date de sortie de la version 1.0 par Digital Sun, il a été confirmé que la version consoles de Moonlighter 2 sortirait dans la foulée. Rendez-vous donc le 2 septembre.

Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, Moonlighter 2 est arrivé en accès anticipé sur PC au cours du mois de novembre 2025. Le studio de développement a, ainsi, prévu d'alimenter le titre au fur et à mesure, pendant un moment. Toutefois, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos du jeu et se demandent, dès lors, si Moonlighter 2: The Endless Vault débarquera à l'avenir sur consoles, notamment sur PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch.

Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

moonlighter-2-visuel-village
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : Moonlighter 2: The Endless Vault se rendra bien disponible sur consoles, à l'avenir. Cette information a notamment été partagée par Digital Sun via la première roadmap du jeu, mais aussi durant notre interview exclusive avec Luis P. Montoro, qui occupe le poste de « Design Director » au sein dudit studio. 

moonlighter-2-roadmap-acces-anticipe

À lire également

Notre interview de Moonlighter 2 : « Cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond »

Notre interview de Moonlighter 2 : « Cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond »

Néanmoins, à l'heure actuelle, Digital Sun n'a pas apporté de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne connaissons pas encore toutes les plateformes de jeu concernées. Il y a de grandes chances que la PS5 et la Xbox Series le soient. Lors du Indie World de Nintendo du 3 mars 2026, le studio a précisé que le titre arrivera cette année sur Nintendo Switch 2. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, Moonlighter 2 devrait arriver sur consoles, lors du lancement de sa version 1.0.

Or, il faudra certainement attendre un long moment avant de voir débarquer Moonlighter 2: The Endless Vault sur consoles, étant donné que le titre est encore en accès anticipé et que la version 1.0 n'arrivera pas de si tôt. Évidemment, dès que Digital Sun aura dévoilé de plus amples informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Moonlighter 2 01 septembre 2026

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Moonlighter 2 va sortir de son accès anticipé en septembre
Moonlighter 2 05 août 2026

Moonlighter 2 va sortir de son accès anticipé en septembre

Après dix mois en accès anticipé, Moonlighter 2 s'apprête à ouvrir ses portes dans sa version définitive à la rentrée. Pour célébrer l'événement, le premier opus est offert sur Steam pendant quelques jours, une occasion idéale de découvrir cette licence mêlant gestion et exploration.
Moonlighter 2 : Les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure présentées
Moonlighter 2 24 avril 2026

Moonlighter 2 : Les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure présentées

Digital Sun a partagé des détails concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2: The Endless Vault.

commentaire (0)