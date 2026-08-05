Moonlighter 2 va sortir de son accès anticipé en septembre

Après dix mois en accès anticipé, Moonlighter 2 s'apprête à ouvrir ses portes dans sa version définitive à la rentrée. Pour célébrer l'événement, le premier opus est offert sur Steam pendant quelques jours, une occasion idéale de découvrir cette licence mêlant gestion et exploration.

Le célèbre marchand aventurier Will est de retour. Après une période de rodage de près de dix mois en accès anticipé, les développeurs ont enfin fixé une date pour le lancement officiel de la suite tant attendue. C'est le 2 septembre que les joueurs pourront découvrir la version complète de Moonlighter 2, qui marquera également son arrivée sur les consoles de salon.

Une version finale riche en contenu

Depuis son lancement en accès anticipé en novembre 2025, le titre a bénéficié de plusieurs mises à jour majeures. Les ajouts précédents, baptisés respectivement Gloire et Cupidité ainsi que Équilibre de vie, ont déjà intégré des combats repensés avec des armes à feu doubles, un colisée redoutable, de nouveaux compagnons de boutique ainsi qu'un mode de difficulté extrême pour les plus courageux.

Avec le déploiement de la version 1.0 le 2 septembre donc, l'histoire principale trouvera sa conclusion tant attendue. De plus, les joueurs pourront expérimenter la voie de la bombe, une nouvelle capacité de combat permettant de faire exploser les ennemis après plusieurs coups, infligeant ainsi de lourds dégâts de zone.

Du côté de la gestion, la boutique de Will atteindra son niveau d'amélioration maximal. Cela débloquera des emplacements supplémentaires pour les assistants, de nouvelles options cosmétiques et encore plus d'espace pour personnaliser son commerce au sein du village pour s'y sentir vraiment chez soi.

















Des défis redoutables pour les joueurs

Les marchands les plus chevronnés ne seront pas en reste une fois l'aventure principale terminée. Les développeurs ont prévu un défi post-générique avec un mode infini, conçu pour tester les limites des joueurs à travers une succession d'épreuves de plus en plus difficiles et remplies d'or.

Pour les plus intrépides, le mode hardcore fait monter les enchères à leur niveau maximum, la moindre chute dans le donjon vous renverra au tout début de l'aventure.

La bonne nouvelle est également le portage de Moonlighter 2 sur consoles et Nintendo Switch 2. Les précommandes sont d'ailleurs d'ores et déjà ouvertes.

Le premier jeu de la franchise offert sur Steam

Pour préparer le terrain avant cette sortie majeure, une offre exceptionnelle est mise en place. Du 5 au 9 août, le tout premier volet de la série est disponible gratuitement sur la plateforme de Valve. Il suffit de l'ajouter à sa bibliothèque durant cette courte fenêtre pour le conserver à vie. C'est une opportunité en or pour les néophytes de se familiariser avec le concept hybride de la franchise, qui demande d'explorer des ruines périlleuses la nuit pour récolter des trésors, puis de les vendre dans sa propre échoppe le jour.

Et pour les plus curieux, une version d'essai de Moonlighter 2 est actuellement téléchargeable sur toutes ces plateformes.