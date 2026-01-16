Moonlighter 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 janvier 2026 à 14h57
Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès, est très régulièrement utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Moonlighter 2: The Endless Vault ? Nous vous donnons la réponse.
Moonlighter 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de novembre 2025, Moonlighter 2, qui est développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, est considéré comme un Action-RPG, dans lequel les joueurs et les joueuses doivent explorer des donjons et vendre des items via la boutique de Will. Comme toujours, de nombreuses personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre de Digital Sun. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Moonlighter 2 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Moonlighter 2 sur Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X du studio de développement et aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et l'Action-RPG de Digital Sun : Moonlighter 2: The Endless Vault est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.


Sur la page Steam du titre, nous pouvons, effectivement, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Moonlighter 2: The Endless Vault est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck, de Valve, pour jouer à Moonlighter 2: The Endless Vault. Cette information devrait notamment plaire aux joueurs et aux joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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