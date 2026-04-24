Moonlighter 2 : Les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure présentées

Digital Sun a partagé des détails concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2: The Endless Vault.

Disponible depuis le mois de novembre 2025 en accès anticipé sur PC, Moonlighter 2 reçoit régulièrement des patchs, apportant de nouveaux contenus ou bien rééquilibrages. Digital Sun a, d'ailleurs, prévu une nouvelle mise à jour majeure pour Moonlighter 2 et a même dévoilé son contenu.

Aperçu de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2

Par le biais d'une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne YouTube de 11 bit studios, Digital Sun a, effectivement, détaillé le contenu de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2: The Endless Vault. Celle-ci apportera quelques nouveautés, qui feront très certainement plaisir à la communauté.

Ainsi, le prochain patch de Moonlighter 2 introduira le mode de difficulté Expert : en cas de mort durant un run, toutes les reliques obtenues sont complètement perdues. Les développeurs ont, également, prévu d'ajouter un nouveau Perk, soit Poison, qui cause des dégâts continuellement aux ennemis. La communauté peut aussi s'attendre à de nouveaux compagnons, qui peuvent booster les ventes de la boutique pendant une journée. Sans oublier, un nouveau gadget, nommé « Blo-Buddy », qui peut vous accompagner durant vos runs et infliger des dommages aux adversaires.

Une fenêtre de sortie pour la nouvelle mise à jour de Moonlighter 2

À l'heure actuelle, Digital Sun n'a pas dévoilé la date de sortie précise de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2. Néanmoins, le studio a donné une fenêtre de sortie : ce nouveau patch majeur, intitulé « Blob-Life Balance update » en anglais, devrait arriver au cours du mois de mai 2026.

Rendez-vous donc dans quelques semaines pour découvrir les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2: The Endless Vault. En attendant, rappelons que le titre est disponible en accès anticipé sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.