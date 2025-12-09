Moonlighter 2 présente les contenus à venir dans une première roadmap riche

Digital Sun a, récemment, partagé une roadmap pour Moonlighter 2, annonçant le contenu des futures mises à jour.

Une première feuille de route pour Moonlighter 2 dévoilée

La version 1.0 de Moonlighter 2 s'esquisse

Disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de novembre 2025,, développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, s'étoffera au fur et à mesure, par le biais de nouvelles mises à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet,. Ainsi, le studio de développement a indiqué que, qui ne possèdent pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.Digital Sun a prévu d'ajouter, mais aussi. Évidemment, le studio en profitera pour implanter des améliorations diverses., accordant plus d'espace, de présentoirs et de décorations.Après ces différentes mises à jour de contenu,. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à. La version 1.0 de Moonlighter 2 marquera également sa sortie sur consoles, bien que nous ne sachions pas encore lesquelles sont concernées.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme de Valve, Steam.