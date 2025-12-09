Moonlighter 2 présente les contenus à venir dans une première roadmap riche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2025 à 10h37
Digital Sun a, récemment, partagé une roadmap pour Moonlighter 2, annonçant le contenu des futures mises à jour.
Moonlighter 2 présente les contenus à venir dans une première roadmap riche
Disponible en accès anticipé sur PC depuis le mois de novembre 2025, Moonlighter 2, développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, s'étoffera au fur et à mesure, par le biais de nouvelles mises à jour. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Digital Sun a révélé une première feuille de route pour Moonlighter 2: The Endless Vault, qui va se doter de grosses nouveautés.

Une première feuille de route pour Moonlighter 2 dévoilée

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En effet, Digital Sun vient tout juste de partager la première feuille de route de Moonlighter 2: The Endless Vault. Ainsi, le studio de développement a indiqué que Moonlighter 2 recevra, prochainement, deux grosses mises à jour de contenu, qui ne possèdent pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.

Digital Sun a prévu d'ajouter un cinquième challenge pour l'Endless Vault, de nouvelles compétences à débloquer via Eris, mais aussi des ajustements pour l'équilibrage des capacités et reliques avec la première mise à jour majeure de Moonlighter 2. Évidemment, le studio en profitera pour implanter des améliorations diverses. En ce qui concerne le deuxième patch, Digital Sun introduira un sixième challenge pour l'Endless Vault et un nouveau niveau pour la boutique, accordant plus d'espace, de présentoirs et de décorations.

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Après ces différentes mises à jour de contenu, les développeurs de chez Digital Sun sortiront la version 1.0 de Moonlighter 2, qui a déjà esquissé son contenu.

La version 1.0 de Moonlighter 2 s'esquisse

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La version 1.0 de Moonlighter 2 apportera un septième challenge via l'Endless Vault, et surtout la fin de l'histoire principale. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de plus amples améliorations pour la boutique de Will, et à un codex in-game complètement terminé. La version 1.0 de Moonlighter 2 marquera également sa sortie sur consoles, bien que nous ne sachions pas encore lesquelles sont concernées. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme de Valve, Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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