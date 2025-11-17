Moonlighter 2: The Endless Vault : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France de Moonlighter 2: The Endless Vault sur PC.

Heure de sortie de Moonlighter 2 en France sur PC

Combien de temps durera l'accès anticipé de Moonlighter 2 ?

Nous prévoyons que Moonlighter 2 restera en accès anticipé aussi longtemps que nécessaire. Cela dit, nous préférons prendre le temps de bien faire les choses plutôt que de précipiter la sortie officielle. Si vos commentaires indiquent que nous avons besoin de plus de temps pour ajouter des fonctionnalités, affiner l'équilibre ou peaufiner l'expérience, nous ajusterons nos plans afin de garantir que le jeu soit lancé dans les meilleures conditions possibles.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir quesort en accès anticipé au cours du mois de novembre 2025, et plus précisément le 19. Le titre, qui est développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier volet de la licence. Si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous indiquonsComme dit précédemment,arrive le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC. Il y a très peu de temps, Digital Sun et 11 bit studios ont apporté des informations concernantde ce deuxième opus Moonlighter, via une publication sur Twitter/X.Ainsi,. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir les nouvelles aventures de Will dans l'après-midi du mercredi 19 novembre.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Digital Sun n'a pas partagé de chiffre concernant la durée de l'accès anticipé de. Sur la page Steam du soft, les développeurs précisent ceci :Rendez-vous donc le 19 novembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle le titre de Digital Sun et 11 bit studios sera lancé en accès anticipé sur PC.