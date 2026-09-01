Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.

Comme vous le savez probablement déjà, Moonlighter 2, développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, s'apprête à recevoir sa version 1.0 sur PC, mais aussi des portages sur diverses consoles. Certains joueurs et joueuses attendent avec impatience l'arrivée de cette suite et se demandent ainsi quelle est l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC et consoles. Nous vous donnons la réponse ci-après.

Heure de sortie de Moonlighter 2 en France sur consoles et PC

Comme annoncé précédemment par les développeurs de chez Digital Studio, la version 1.0 et les portages consoles de Moonlighter 2 se rendront disponibles le 2 septembre 2026. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X dudit studio de développement, nous en savons davantage à propos de l'horaire de lancement de Moonlighter 2.

Ainsi, d'après les informations partagées, l'heure de sortie de Moonlighter 2 est fixée à 15h (heure française), le 2 septembre 2026. À ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la version 1.0 du jeu sur PC et/ou pourront parcourir l'aventure sur PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2.

Moonlighter 2 launches on September 2nd, and we've got you covered 💚



Here's a time zone map so you'll know exactly when the shop opens on PC, Switch 2, PS5 & Xbox! ✨ pic.twitter.com/zeOQLbNcti — Digital Sun 💚 MOONLIGHTER 2 ON SEPTEMBER 2ND! (@DigitalSunGames) August 31, 2026

Quel est le prix de Moonlighter 2: The Endless Vault ?

Si vous vous questionnez à propos des tarifs de Moonlighter 2: The Endless Vault, sachez que nous possédons déjà des informations. Sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, Moonlighter 2: The Endless Vault est affiché à 29,99 € (hors promotion). Ainsi, il n'y a pas de différence de prix entre les différentes plateformes de jeu.

Rendez-vous donc le 2 septembre 2026 pour découvrir Moonlighter 2: The Endless Vault, qui se rendra dès lors disponible en version 1.0 sur PC ainsi que sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.