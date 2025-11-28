Moonlighter 2 : Santé et potions, comment en avoir plus ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 novembre 2025 à 15h47
Nous vous expliquons comment augmenter votre santé maximale et avoir plus de potions sur Moonlighter 2: The Endless Vault.
Moonlighter 2 : Santé et potions, comment en avoir plus ?
Tout au long de leur périple au sein des donjons de Moonlighter 2, les joueurs et les joueuses doivent faire attention à leur santé, mais aussi à leurs potions restantes, afin d'atteindre le boss final ou bien aller le plus loin possible. Fort heureusement, Moonlighter 2 permet à la communauté d'augmenter la santé maximum de Will et d'obtenir davantage de potions. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment avoir plus de santé et de potions sur Moonlighter 2: The Endless Vault, afin de vous assurer des runs plus longs et, de ce fait, collecter potentiellement plus de reliques.

Comment avoir plus de santé et de potions sur Moonlighter 2 ?

Si vous souhaitez augmenter la santé de Will et avoir plus de potions, à utiliser au sein des différents donjons, sur Moonlighter 2: The Endless Vault, vous devez vous intéresser à un PNJ bien précis, situé dans le village de Tresna. Pour être plus précis, vous devez rendre visite à Eris, la sorcière, qui est placée juste à côté de la boutique.

moonlighter-2-eris-ameliorations-sante-potions
Grâce à Eris, vous pouvez effectivement acheter des améliorations qui accordent une augmentation pour la santé maximum ou octroient des potions supplémentaires. En complément, Eris propose d'autres améliorations, comme celle augmentant le nombre de PV rendus par les potions. À chaque fois, vous devrez débourser de l'Or et vous devrez vous délester de certaines ressources (que vous collectez dans les donjons, notamment sur différents ennemis, par exemple). 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Remarquons, par ailleurs, que les améliorations d'Eris se débloquent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, notamment en accédant aux divers niveaux de l'Endless Vault (exigeant d'accumuler de l'Or). Dans tous les cas, si vous désirez survivre le plus longtemps possible au sein des donjons, afin d'atteindre le boss final ou bien rapporter davantage de reliques, vous devez nécessairement vous intéresser aux améliorations d'Eris afin d'augmenter la santé maximum de Will et avoir plus de potions

À lire également

Moonlighter 2 : Or, comment en gagner plus ?

Moonlighter 2 : Or, comment en gagner plus ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Moonlighter 2 01 septembre 2026

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?
Moonlighter 2 05 août 2026

Moonlighter 2 sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?

La communauté se demande si Moonlighter 2: The Endless Vault sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.
Moonlighter 2 va sortir de son accès anticipé en septembre
Moonlighter 2 05 août 2026

Moonlighter 2 va sortir de son accès anticipé en septembre

Après dix mois en accès anticipé, Moonlighter 2 s'apprête à ouvrir ses portes dans sa version définitive à la rentrée. Pour célébrer l'événement, le premier opus est offert sur Steam pendant quelques jours, une occasion idéale de découvrir cette licence mêlant gestion et exploration.

commentaire (1)

Avatar
BelArbre (invité) Le 28/11/2025 à 17:42

Merci pour ces informations, c'est vrai qu'améliorer sa santé et avoir plus de potions devient vite nécessaire sur le jeu