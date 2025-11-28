Moonlighter 2 : Santé et potions, comment en avoir plus ?

Nous vous expliquons comment augmenter votre santé maximale et avoir plus de potions sur Moonlighter 2: The Endless Vault.

Comment avoir plus de santé et de potions sur Moonlighter 2 ?







Tout au long de leur périple au sein des donjons de, les joueurs et les joueuses doivent faire attention à leur santé, mais aussi à leurs potions restantes, afin d'atteindre le boss final ou bien aller le plus loin possible. Fort heureusement,permet à la communauté d'de Will et d'. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin de vous assurer des runs plus longs et, de ce fait, collecter potentiellement plus de reliques.Si vous souhaitez, à utiliser au sein des différents donjons, sur, vous devez vous intéresser à un PNJ bien précis, situé dans le village de Tresna. Pour être plus précis, vous devez rendre visite à Eris, la sorcière, qui est placée juste à côté de la boutique.Grâce à Eris, vous pouvez effectivement acheter des améliorations qui accordentou octroient. En complément, Eris propose d'autres améliorations, comme celle augmentant le nombre de PV rendus par les potions. À chaque fois, vous devrez débourser de l'Or et vous devrez vous délester de certaines ressources (que vous collectez dans les donjons, notamment sur différents ennemis, par exemple).Remarquons, par ailleurs, que les améliorations d'Eris se débloquent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, notamment en accédant aux divers niveaux de l'Endless Vault (exigeant d'accumuler de l'Or). Dans tous les cas, si vous désirez survivre le plus longtemps possible au sein des donjons, afin d'atteindre le boss final ou bien rapporter davantage de reliques, vous devez nécessairement vous intéresser aux améliorations d'Eris afin d'de Will etRappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC.