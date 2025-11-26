Moonlighter 2 : Or, comment en gagner plus ?

L'Or est une ressource très importante sur Moonlighter 2: The Endless Vault. D'ailleurs, nous vous expliquons comment en gagner davantage, pour faciliter votre progression.

Comment gagner plus d'or sur Moonlighter 2: The Endless Vault ?

Concentrez-vous sur l'amélioration de la qualité des reliques, lors de leur obtention. Faites bien attention aux effets des reliques (brûlure, armure, etc.) lorsque vous collectez les reliques au sein des donjons. Privilégiez celles avec une qualité haute, afin de les vendre à un prix plus élevé. Certaines bénéfices, accordés par des PNJ, permettent de booster cela. N'hésitez pas à garder certaines reliques, plutôt que de les mettre en vente, afin d'augmenter leur qualité durant votre prochain run.

Investissez dans des améliorations pour la boutique. Certaines améliorations donnent la possibilité de booster les gains en or, d'obtenir plus de coffres ou encore de récupérer de meilleurs bénéfices.

Faites attention au système de pourboires. Si vous choisissez les bons bonus, vous pourriez obtenir encore plus d'or que prévu. N'hésitez pas à vendre en premier vos reliques avec la qualité la plus basse pour faire monter la jauge liée au système de pourboires.

Achetez au plus vite des emplacements supplémentaires pour le sac à dos de Will. Grâce à cela, vous pourrez transporter davantage de reliques, et vous pourrez donc gagner plus d'or.

Faites usage des décorations et meubles à destination de la boutique. Quelques décorations et meubles peuvent optimiser vos gains en or. Vous en débloquez en récupérant les plans de recette au sein des donjons.

Assurez-vous de mettre le bon prix pour chaque relique en vente. Si ce conseil peut paraître ridicule, il est, pourtant, très important de fixer le bon tarif pour les reliques lors de leur mise en vente au Moonlighter. Il se peut que vous en ayez sous-estimé certaines.











Avec ses mécaniques de type roguelite et son aventure nous faisant endosser le rôle d'aventurier et de marchand,invite les joueurs et les joueuses à récupérer, afin de pouvoir acheter des améliorations plus ou moins significatives. Cette monnaie est assez simple à récupérer, mais il se peut que vous ne sachiez pas comment optimiser vos gains.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, en vous donnant quelques conseils sur l'obtention de cette monnaie.Comme vous l'aurez compris, chaque run au sein des donjons devous permet de récupérer des reliques, c'est-à-dire des items pouvant, ensuite, être vendus à la boutique de Will, baptisée Moonlighter. Durant les premières heures de jeu, l'que vous gagnez peut être suffisant, notamment pour débloquer de premières améliorations. Cependant, au fil de votre progression, vous aurez besoin de, afin de devenir plus performant lors de l'exploration des royaumes. De ce fait, voici quelques conseils pourAinsi, grâce à ces quelques conseils, vous devriez. Comme vous l'aurez compris, vous devrez réinvestir cet argent dans des améliorations, à destination de Will ou bien de sa boutique.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC (via Steam).