Moonlighter 2 : Sac à dos, comment obtenir des emplacements supplémentaires pour l'inventaire ?

Nous vous expliquons comment obtenir des emplacements supplémentaires pour le sac à dos de Will sur Moonlighter 2, afin de bénéficier d'un inventaire agrandi.

Comment améliorer l'inventaire et obtenir des emplacements supplémentaires sur Moonlighter 2 ?

Acheter des emplacements additionnels pour l'inventaire





Où trouver Silver ?

Sur, les joueurs et les joueuses doivent explorer des donjons, afin de collecter des reliques, devant, par la suite, être revendues à la boutique de Will. Évidemment, pour cela, le protagoniste est équipé d'un sac à dos, qui peut, fort heureusement, accueillir des emplacements supplémentaires et donc être amélioré. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsPour, les joueurs et les joueuses doivent absolument rencontrer un PNJ spécifique et important, nommé Silver.Une fois que cela est fait, Silver rejoint le village de Tresna et est, ainsi, à retrouver au sud-ouest. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquons l'emplacement de Silver via l'image ci-dessous.Il ne vous reste plus qu'à aller parler à Silver pour. Évidemment, cela vous coûtera de l'or. D'ailleurs, le prix augmente au fur et à mesure : la première amélioration d'inventaire coûte 4 000 Or, la deuxième 6 000 Or, et ainsi de suite.Sur, Silver n'est pas très difficile à trouver. Au cours de vos premiers runs dans le royaume du jour de Kalina, vous pourrez, certaines fois, voir des salles avec un « ? » sur votre carte. Allez-y pour rencontrer un PNJ, qui pourrait vous proposer des améliorations significatives. Après votre première rencontre avec Silver, ce dernier rejoindra le village de Tresna et sera disponible à l'emplacement indiqué ci-dessus.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC.