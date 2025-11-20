Moonlighter 2 : Sac à dos, comment obtenir des emplacements supplémentaires pour l'inventaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2025 à 15h48
Nous vous expliquons comment obtenir des emplacements supplémentaires pour le sac à dos de Will sur Moonlighter 2, afin de bénéficier d'un inventaire agrandi.
Moonlighter 2 : Sac à dos, comment obtenir des emplacements supplémentaires pour l'inventaire ?
Sur Moonlighter 2, les joueurs et les joueuses doivent explorer des donjons, afin de collecter des reliques, devant, par la suite, être revendues à la boutique de Will. Évidemment, pour cela, le protagoniste est équipé d'un sac à dos, qui peut, fort heureusement, accueillir des emplacements supplémentaires et donc être amélioré. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment obtenir des emplacements supplémentaires pour le sac à dos sur Moonlighter 2.

Comment améliorer l'inventaire et obtenir des emplacements supplémentaires sur Moonlighter 2 ?

Acheter des emplacements additionnels pour l'inventaire

Pour améliorer l'inventaire sur Moonlighter 2, et donc bénéficier d'emplacements d'inventaire additionnels, les joueurs et les joueuses doivent absolument rencontrer un PNJ spécifique et important, nommé Silver.

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Une fois que cela est fait, Silver rejoint le village de Tresna et est, ainsi, à retrouver au sud-ouest. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, nous vous indiquons l'emplacement de Silver via l'image ci-dessous.

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Il ne vous reste plus qu'à aller parler à Silver pour acheter des emplacements d'inventaire supplémentaires, et donc améliorer le sac à dos. Évidemment, cela vous coûtera de l'or. D'ailleurs, le prix augmente au fur et à mesure : la première amélioration d'inventaire coûte 4 000 Or, la deuxième 6 000 Or, et ainsi de suite.

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Où trouver Silver ? 

Sur Moonlighter 2, Silver n'est pas très difficile à trouver. Au cours de vos premiers runs dans le royaume du jour de Kalina, vous pourrez, certaines fois, voir des salles avec un « ? » sur votre carte. Allez-y pour rencontrer un PNJ, qui pourrait vous proposer des améliorations significatives. Après votre première rencontre avec Silver, ce dernier rejoindra le village de Tresna et sera disponible à l'emplacement indiqué ci-dessus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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