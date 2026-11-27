Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour « Save & Go », déployée le 27 novembre 2026, de Moonlighter 2: The Endless Vault.

En ce vendredi 27 novembre 2026, Moonlighter 2 se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch nommé « Save & Go ». Comme précisé par les développeurs, cette mise à jour introduit la sauvegarde automatique dans les donjons. Par ailleurs, le studio a profité de ce patch pour corriger différents problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour « Save & Go », déployée le 27 novembre 2026, de Moonlighter 2.