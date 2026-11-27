En ce vendredi 27 novembre 2026, Moonlighter 2 se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch nommé « Save & Go ». Comme précisé par les développeurs, cette mise à jour introduit la sauvegarde automatique dans les donjons. Par ailleurs, le studio a profité de ce patch pour corriger différents problèmes rencontrés par la communauté.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour « Save & Go », déployée le 27 novembre 2026, de Moonlighter 2.
Patch notes de la mise à jour « Save & Go », du 27 novembre 2026, de Moonlighter 2
Sauvegarde automatique dans les donjons
- Le jeu sauvegarde désormais votre progression automatiquement pendant que vous explorez les donjons. Une sauvegarde est effectuée à des moments clés, par exemple lorsque vous entrez dans une nouvelle salle, éliminez tous les ennemis qui s'y trouvent, choisissez une récompense de salle ou fermez un coffre.
Ennemis
- Correction d'un problème qui empêchait les ennemis de monter ou de descendre les escaliers dans certaines salles du Greed Colosseum.
Boutique
- Correction d'un problème qui causait la disparition des décorations issues de DLC lors d'une nouvelle entrée dans la boutique.
- La durée du cycle de la boutique aux niveaux 4 et 5 a été augmentée afin de permettre une plus grande capacité d'exposition et de résoudre les problèmes liés à un volume global de ventes trop faible.
Donjons
- Correction d'un problème d'affichage concernant certaines récompenses lorsque le perk Bonus Treasure était actif.
- Correction d'un problème d'affichage d'artefacts graphiques roses lors du retour au menu principal.
- Correction d'un problème rare lié aux piédestaux de perks qui affichaient une sélection vide après l'obtention de nombreux perks.
- Correction d'un blocage près d'Andrei dans les salles des donjons de Gallery et Aeolia.
Succès
- Correction d'un problème empêchant l'obtention du succès Humble Hero après la victoire contre le boss Curator avec un balai.
Divers
- Amélioration de la stabilité et de la performance.
- Corrections liées à l'audio et à la localisation.
- Autres améliorations et ajustements mineurs.
commentaire (1)
Reçu et testé à l'instant, ça plante encore sur xbox séries x malheureusement, très frustrant mais quand on reprend, on n'a pas tout perdu et reprend là où ça a planté