Moonlighter 2 : Les développeurs nous expliquent le changement de direction artistique, qui passe du Pixel Art à la 3D

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 novembre 2025 à 14h36
Digital Sun nous a partagé les raisons derrière le changement de direction artistique pour Moonlighter 2: The Endless Vault.
Moonlighter 2 : Les développeurs nous expliquent le changement de direction artistique, qui passe du Pixel Art à la 3D
Le premier opus de la franchise Moonlighter, qui est sorti en 2018, proposait une aventure façon Pixel Art, qui avait, d'ailleurs, grandement plu à la communauté. Pour Moonlighter 2, Digital Sun a pris un grand virage en optant pour une direction artistique plus léchée et 3D

Au cours d'un échange exclusif avec ledit studio de développement, et plus précisément avec Luis P. Montoro, qui est « Design Director » chez Digital Sun, nous en avons appris un peu plus à propos de l'évolution graphique de la licence et des choix artistiques pour Moonlighter 2.

La 3D, le meilleur moyen d'élargir l'univers Moonlighter, selon Digital Sun

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Il n'est pas rare de voir une franchise adopter un certain style graphique avec un opus et une direction artistique tout autre via un autre titre de la licence, au fil des années, et ce, au gré des nouvelles technologies. Il suffit de regarder la licence Zelda pour le comprendre. Pour Moonlighter 2: The Endless Vault, Digital Sun a pris en compte ses années d'expérience et a opéré un changement artistique important, qui plaira très certainement, et ce, afin d'élargir l'univers : 
Nous voulions prendre des mesures audacieuses et mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours des huit dernières années. Après en avoir discuté entre nous, l'équipe a convenu que passer à la 3D était le meilleur moyen d'élargir l'univers de Moonlighter, notamment en termes de profondeur des combats et de complexité de l'environnement.
Bien que le Pixel Art soit une composante identitaire de la franchise Moonlighter, cette suite garde tout de même un certain charme, qui n'est pas sans faire penser à son aîné. D'ailleurs, durant nos différentes sessions sur le soft, nous avons été éblouis par la direction artistique de Moonlighter 2, qui est vraiment très jolie.

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Moonlighter 2 : Par-delà le Pixel Art, c'est le charme qui compte

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Si la direction artistique a grandement changé entre Moonlighter et Moonlighter 2: The Endless Vault, passant du Pixel Art à la 3D, ce deuxième opus n'en reste pas moins très joli et très plaisant pour les yeux. D'ailleurs, pour Digital Sun, c'est la préservation du « charme original » de la franchise qui était primordiale
Nous savons que le pixel art était un élément important de l'identité de Moonlighter, mais nous sommes convaincus d'avoir préservé le charme original tout en adoptant une nouvelle évolution artistique.
Nul doute que la patte graphique de Moonlighter 2, bien que drastiquement différente du premier opus, plaira à de nombreux joueurs et joueuses, nouveaux venus sur la licence ou non.

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Pour conclure, rappelons que Moonlighter 2: The Endless Vault sort le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC. De plus amples informations exclusives concernant le titre seront bientôt publiées dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec ses développeurs, qui arrivera prochainement dans son intégralité.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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