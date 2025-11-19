Moonlighter 2 : Les développeurs nous expliquent le changement de direction artistique, qui passe du Pixel Art à la 3D

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Nous voulions prendre des mesures audacieuses et mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours des huit dernières années. Après en avoir discuté entre nous, l'équipe a convenu que passer à la 3D était le meilleur moyen d'élargir l'univers de Moonlighter, notamment en termes de profondeur des combats et de complexité de l'environnement.Bien que le Pixel Art soit une composante identitaire de la franchise Moonlighter, cette suite garde tout de même un certain charme, qui n'est pas sans faire penser à son aîné. D'ailleurs, durant nos différentes sessions sur le soft, nous avons été éblouis par la direction artistique de Moonlighter 2, qui est vraiment très jolie.
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Nous savons que le pixel art était un élément important de l'identité de Moonlighter, mais nous sommes convaincus d'avoir préservé le charme original tout en adoptant une nouvelle évolution artistique.Nul doute que la patte graphique de Moonlighter 2, bien que drastiquement différente du premier opus, plaira à de nombreux joueurs et joueuses, nouveaux venus sur la licence ou non.
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