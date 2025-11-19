Moonlighter 2 : Les développeurs nous expliquent le changement de direction artistique, qui passe du Pixel Art à la 3D

Digital Sun nous a partagé les raisons derrière le changement de direction artistique pour Moonlighter 2: The Endless Vault.

La 3D, le meilleur moyen d'élargir l'univers Moonlighter, selon Digital Sun

Nous voulions prendre des mesures audacieuses et mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours des huit dernières années. Après en avoir discuté entre nous, l'équipe a convenu que passer à la 3D était le meilleur moyen d'élargir l'univers de Moonlighter, notamment en termes de profondeur des combats et de complexité de l'environnement.

Moonlighter 2 : Par-delà le Pixel Art, c'est le charme qui compte

Nous savons que le pixel art était un élément important de l'identité de Moonlighter, mais nous sommes convaincus d'avoir préservé le charme original tout en adoptant une nouvelle évolution artistique.

Le premier opus de la franchise Moonlighter, qui est sorti en 2018, proposait une aventure façon Pixel Art, qui avait, d'ailleurs, grandement plu à la communauté. PourIl n'est pas rare de voir une franchise adopter un certain style graphique avec un opus et une direction artistique tout autre via un autre titre de la licence, au fil des années, et ce, au gré des nouvelles technologies. Il suffit de regarder la licence Zelda pour le comprendre., qui plaira très certainement, et ce, afin d'élargir l'univers :Bien que le Pixel Art soit une composante identitaire de la franchise Moonlighter,. D'ailleurs, durant nos différentes sessions sur le soft, nous avons été éblouis par la direction artistique de, qui est vraiment très jolie.Si la direction artistique a grandement changé entre Moonlighter et, passant du Pixel Art à la 3D, ce deuxième opus n'en reste pas moins très joli et très plaisant pour les yeux. D'ailleurs,Nul doute que la patte graphique de, bien que drastiquement différente du premier opus, plaira à de nombreux joueurs et joueuses, nouveaux venus sur la licence ou non.Pour conclure, rappelons quesort le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC. De plus amples informations exclusives concernant le titre seront bientôt publiées dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec ses développeurs, qui arrivera prochainement dans son intégralité.