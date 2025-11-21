Moonlighter 2 : Digital Sun nous parle du défi d'équilibre entre « notre ambition d'innovation audacieuse et notre respect pour l'héritage de Moonlighter »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 14h58
Digital Sun nous a parlé de leur plus grand défi sur Moonlighter 2, qui fut de trouver le bon équilibre entre innovation et respect de l'héritage de la licence.
Moonlighter 2 : Digital Sun nous parle du défi d'équilibre entre « notre ambition d'innovation audacieuse et notre respect pour l'héritage de Moonlighter »
Sorti au cours du mois de novembre 2025 en accès anticipé sur PC, Moonlighter 2 présente d'importants changements et des améliorations significatives par rapport à son aîné, Moonlighter. Pour autant, cette suite parvient à respecter la formule du premier opus. D'ailleurs, cela fut un véritable challenge pour l'équipe de développement.

Lors d'un entretien exclusif, Luis P. Montoro, qui est « Design Director » chez Digital Sun, nous a expliqué que le plus gros challenge pour l'équipe fut de trouver un équilibre entre les innovations audacieuses et le respect de l'essence même de la licence.

Moonlighter 2 : Entre innovations et héritage

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Étant donné que Moonlighter 2 va plus loin que le premier opus, notamment au niveau du gameplay, tout en proposant une nouvelle direction artistique, le studio de développement Digital Sun a dû trouver un équilibre. Ce qui fut, d'ailleurs, l'un de leurs plus grands défis
Si je devais choisir, je dirais qu'il s'agit de trouver un équilibre entre notre ambition d'innovation audacieuse et notre respect pour l'héritage du Moonlighter original. Ce jeu a façonné notre identité en tant que studio, et nous devons rester conscients de ce qui a fait son succès. Trouver cet équilibre signifie donner à nos développeurs une liberté créative tout en restant en contact étroit avec nos joueurs grâce à de multiples tests et démos. Cela demande du temps et des efforts supplémentaires, mais c'est vraiment inestimable.
Force est de constater que l'équilibre a été trouvé, tant Moonlighter 2 se présente comme une suite réussie et surtout plus poussée. Cela est notamment dû à diverses nouveautés, qui font tout à fait sens et qui font, d'ailleurs, la fierté de Digital Sun.

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Moonlighter 2 : Une suite qui repousse « les limites de Moonlighter »

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Moonlighter 2 propose plusieurs nouveautés et améliorations par rapport à son aîné. Ainsi, Digital Sun a retravaillé le système de sac à dos, qui se veut plus complexe et plus intéressant. Luis P. Montoro nous a, ainsi, expliqué que cet élément de gameplay est l'une des fiertés du studio :
Si je devais en choisir un, je mettrais en avant le système de sac à dos et le passage à la 3D. Personne n'avait demandé un mini-jeu aussi profond et captivant. L'original fonctionnait bien, mais nous l'avons quand même refait. Il en va de même pour le nouveau style graphique. Nous cherchons toujours à repousser les limites de Moonlighter et à proposer une suite qui dépasse les attentes. C'est cette ambition partagée par toute l'équipe qui nous rend le plus fiers.
Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault est disponible en accès anticipé sur PC, notamment sur Steam. Notre entretien exclusif avec Digital Sun sera prochainement publié dans son intégralité dans nos colonnes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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