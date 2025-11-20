Moonlighter 2 : Digital Sun nous parle du concept de cette suite, qui a plus de profondeur, et de ses inspirations

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Cette boucle était déjà au cœur du premier jeu : plonger dans des donjons, combattre des ennemis, rassembler du butin et le vendre dans votre boutique pour vous équiper en vue de la prochaine partie. Cela reste la base, mais cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond.En plus des bénéfices trouvés ci et là dans les donjons, la communauté doit maîtriser le système d'inventaire de Moonlighter 2, qui est, là encore, plus poussé que celui du premier volet :
Dans les donjons de Moonlighter 2, les avantages peuvent radicalement changer votre style de jeu d'une partie à l'autre. Vous pouvez par exemple lancer un énorme coup de tonnerre pour contrôler la foule tout en utilisant des gantelets de mêlée, ce qui change vraiment votre façon de jouer.
L'inventaire est désormais plus stratégique, encourageant les joueurs à réfléchir aux synergies entre les reliques plutôt qu'à tout accumuler. Les objets peuvent gagner en qualité, agissant comme des multiplicateurs lorsque vous les ramenez dans votre boutique, et vous devez vraiment réfléchir à l'endroit et à la manière dont vous les placez.Moonlighter 2 est, ainsi, un jeu d'action-aventure, avec des mécaniques typiques du genre roguelike/roguelite. D'ailleurs, un jeu et une franchise très connus de la communauté ont inspiré Digital Sun pour ce nouvel opus Moonlighter.
Avec plus de 150 reliques déjà disponibles en accès anticipé, dont beaucoup ont des effets uniques, il y a beaucoup à expérimenter. Et du côté de la boutique, les décorations et les avantages changent considérablement l'expérience chaque fois que vous ouvrez vos portes, tant sur le plan esthétique que sur celui du gameplay.
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