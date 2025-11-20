Moonlighter 2 : Digital Sun nous parle du concept de cette suite, qui a plus de profondeur, et de ses inspirations

Le studio de développement Digital Sun nous a expliqué le concept de Moonlighter 2, qui va plus loin que son aîné, et les jeux qui ont inspiré son développement.

Moonlighter 2, un gameplay avec plus de profondeur et de variété

Cette boucle était déjà au cœur du premier jeu : plonger dans des donjons, combattre des ennemis, rassembler du butin et le vendre dans votre boutique pour vous équiper en vue de la prochaine partie. Cela reste la base, mais cette fois-ci, tout est plus varié et plus profond.



Dans les donjons de Moonlighter 2, les avantages peuvent radicalement changer votre style de jeu d'une partie à l'autre. Vous pouvez par exemple lancer un énorme coup de tonnerre pour contrôler la foule tout en utilisant des gantelets de mêlée, ce qui change vraiment votre façon de jouer.

L'inventaire est désormais plus stratégique, encourageant les joueurs à réfléchir aux synergies entre les reliques plutôt qu'à tout accumuler. Les objets peuvent gagner en qualité, agissant comme des multiplicateurs lorsque vous les ramenez dans votre boutique, et vous devez vraiment réfléchir à l'endroit et à la manière dont vous les placez.



Avec plus de 150 reliques déjà disponibles en accès anticipé, dont beaucoup ont des effets uniques, il y a beaucoup à expérimenter. Et du côté de la boutique, les décorations et les avantages changent considérablement l'expérience chaque fois que vous ouvrez vos portes, tant sur le plan esthétique que sur celui du gameplay.

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Moonlighter 2 s'inspire de Zelda et Hades

Zelda: Wind Waker et Hades ont été des sources d'inspiration majeures. Wind Waker a montré comment une franchise aussi renommée pouvait réussir sa transition vers une nouvelle direction artistique tout en conservant son identité intacte. C'est exactement ce que nous cherchons à faire ici ! Quant à Hades, c'est une référence en matière de combat et de progression roguelite, qui sont les piliers fondamentaux de cette suite.

















Reprenant la formule de base du premier opus de la franchise,invite les joueurs et les joueuses à endosser le rôle d'aventurier et de marchand, et ce, aux côtés de Will. Cette dualité stipule que l'expérience proposée s'articule autour de deux gameplays distincts mais complémentaires.D'ailleurs,Comme dit précédemment, tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses doivent collecter des reliques, trouvées dans des donjons peuplés d'ennemis, puis les vendre à la boutique de Will, qui est baptisée Moonlighter., étant donné que « tout est plus varié et plus profond » :En plus des bénéfices trouvés ci et là dans les donjons, la communauté doit maîtriserest, ainsi, un jeu d'action-aventure, avec des mécaniques typiques du genre roguelike/roguelite. D'ailleurs, un jeu et une franchise très connus de la communauté ont inspiré Digital Sun pour ce nouvel opus Moonlighter.Avec son aspect roguelite/roguelike et son changement notable de direction artistique,a un grand potentiel et ravira, certainement, la communauté. Pour ces deux éléments précis,Deux inspirations qui se font, d'ailleurs, ressentir manette en main. Vous pouvez désormais le découvrir par vous-même carest à présent disponible sur PC, et ce, en accès anticipé sur PC. Remarquons que de plus amples informations exclusives concernant le titre seront bientôt publiées dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec Digital Sun, qui arrivera prochainement dans son intégralité.