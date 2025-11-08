Moonlighter 2 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie en accès anticipé

Retrouvez toutes les informations clés à connaître à propos de Moonlighter 2: The Endless Vault.

Date de sortie de Moonlighter 2

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Sur quelle(s) plateforme(s) sort Moonlighter 2: The Endless Vault ?

L'accès anticipé de Moonlighter 2 durera combien de temps ?

Nous prévoyons que Moonlighter 2 restera en accès anticipé aussi longtemps que nécessaire. Cela dit, nous préférons prendre le temps de bien faire les choses plutôt que de précipiter la sortie officielle. Si vos commentaires indiquent que nous avons besoin de plus de temps pour ajouter des fonctionnalités, affiner l'équilibre ou peaufiner l'expérience, nous ajusterons nos plans afin de garantir que le jeu soit lancé dans les meilleures conditions possibles.

Quel contenu pour l'accès anticipé de Moonlighter 2 ?

Quelle est l'histoire de Moonlighter 2 ?

Créez un nouveau foyer dans le pays de Tresna, qui regorge de couleurs vives. Rencontrez les habitants, que ce soit le vigoureux forgeron ou la sorcière pleine d'esprit, entre autres ! Que ce soit pour améliorer votre équipement, acheter des décorations ou flâner, Tresna est un endroit que vous ne voudrez jamais quitter.

















Quel est le gameplay de Moonlighter 2: The Endless Vault ?

Vivez la double vie d'un aventurier intrépide et d'un marchand rusé ! Plongez dans des dimensions trépidantes pleines de butins brillants et d'ennemis indésirables.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouvel opus Moonlighter, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire mais aussi les plateformes de jeu concernées.Au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Digital Sun et 11 bit studios avaient donné une première date de sortie pour. Toutefois, à quelques semaines de celle-ci, l'équipe a annoncé un report. Ainsi,. Il n'est, toutefois, pas impossible ques'offre, par la suite, des portages sur consoles. Comme vous le savez probablement déjà, le premier opus est disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cependant, Digital Sun et 11 bit studios n'ont pas fait d'annonce allant dans ce sens, à l'heure actuelle.Pour le moment,. Sur la page Steam du soft, Digital Sun précise ceci :L'équipe dévoilera de plus amples informations à ce propos dans les mois à venir. Néanmoins, et comme vous l'aurez compris, Digital Sun veut prendre le temps de proposer une expérience digne de ce nom et prendra en compte les retours de la communauté pour cela.. Les développeurs ont, ainsi, précisé que nous aurons accès à trois biomes, avec « des ennemis uniques », et que nous pourrons mettre les mains sur 120 reliques, pouvant être vendues. 4 armes principales et 100 avantages pour la boutique et les donjons seront également proposés au lancement., notamment de plus amples environnements à explorer, de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, mais aussi de nouveaux systèmes pour la boutique, de nouveaux PNJ. Sans oublier, des améliorations basées sur les retours des joueurs.. Néanmoins, c'est un tout nouveau cadre qui est proposé à la communauté :, qui est habité par plusieurs PNJ (comme le forgeron, la sorcière, etc.) et qui dispose de divers établissements. La ville pourra, par ailleurs, être améliorée, et ce, en relevant les épreuves de l'Endless Vault, soit un ancien artefact.Tout comme son aîné,. Ainsi, les joueurs et les joueuses, qui sont donc aux commandes de Will, doivent s'aventurer dans des donjons, peuplés de créatures, pour y dénicher des trésors. Les éléments récupérés peuvent, par la suite, être revendus à la boutique.En complément,, mais aussi de marchander pour récupérer les meilleurs gains. De plus, il sera possible d'investir dans le village pour « obtenir de meilleures armes, armures et améliorations » et pour rencontrer de nouveaux personnages, susceptibles d'acheter des items dans la boutique. De meilleures récompenses pourront être collectées après avoir réalisé des défis octroyés par l'Endless Vault.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC.