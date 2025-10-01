Moonlighter 2: The Endless Vault reporte sa sortie de plusieurs semaines

Digital Sun a, récemment, annoncé que Moonlighter 2: The Endless Vault arrivera finalement un peu plus tard que prévu.

Moonlighter 2 repousse sa sortie

Adventures! 🗣️



The Early Access release of #Moonlighter 2: The Endless Vault is now set for November 19.



Amid a busy season, we want our game to shine - not get lost in the October's crowd of amazing releases. pic.twitter.com/cSYisYiFME — 11 bit studios | The Alters OUT NOW (@11bitstudios) October 1, 2025

Les raisons du report de Moonlighter 2

La sortie en accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault est désormais prévue pour le 19 novembre.



En cette période très chargée, nous voulons que notre jeu brille de mille feux, sans se perdre dans la foule des sorties exceptionnelles du mois d'octobre.

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Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios,devait sortir au cours du mois d'octobre 2025 en accès anticipé. Toutefois, les joueurs et les joueuses devront attendre un peu plus longtemps carEn effet, via une publication sur son compte Twitter/X, 11 bit studios a indiqué que. Ainsi,Rappelons qu'à ce moment-là, le titre de Digital Sun se rendra disponible en accès anticipé. À l'heure actuelle, le studio de développement et l'éditeur n'ont pas partagé d'informations concernant son tarif. Mais, nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.: les équipes en charge désirent que leur titre « ne se perde pas parmi les nombreuses sorties exceptionnelles du mois d'octobre ». L'éditeur écrit, notamment :De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir plonger dans l'action-RPG,Rappelons, ainsi, pour conclure que le jeu de Digital Sun et de 11 bit studios arrive le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC.