Moonlighter 2: The Endless Vault reporte sa sortie de plusieurs semaines

Moonlighter 2 : Les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure présentées
Digital Sun a partagé des détails concernant le contenu de la prochaine mise à jour majeure de Moonlighter 2: The Endless Vault.
Adventures! 🗣️— 11 bit studios | The Alters OUT NOW (@11bitstudios) October 1, 2025
The Early Access release of #Moonlighter 2: The Endless Vault is now set for November 19.
Amid a busy season, we want our game to shine - not get lost in the October's crowd of amazing releases. pic.twitter.com/cSYisYiFME
La sortie en accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault est désormais prévue pour le 19 novembre.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir plonger dans l'action-RPG, Moonlighter 2.
En cette période très chargée, nous voulons que notre jeu brille de mille feux, sans se perdre dans la foule des sorties exceptionnelles du mois d'octobre.
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