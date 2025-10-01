Moonlighter 2: The Endless Vault reporte sa sortie de plusieurs semaines

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2025 à 18h10
Digital Sun a, récemment, annoncé que Moonlighter 2: The Endless Vault arrivera finalement un peu plus tard que prévu.
Moonlighter 2: The Endless Vault reporte sa sortie de plusieurs semaines
Développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, Moonlighter 2: The Endless Vault devait sortir au cours du mois d'octobre 2025 en accès anticipé. Toutefois, les joueurs et les joueuses devront attendre un peu plus longtemps car le lancement de Moonlighter 2: The Endless Vault est reporté.

Moonlighter 2 repousse sa sortie

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En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, 11 bit studios a indiqué que Moonlighter 2: The Endless Vault ne sortira finalement pas à la fin du mois d'octobre 2025 mais quelques semaines plus tard. Ainsi, la nouvelle date de sortie de Moonlighter 2 est fixée au 19 novembre prochain.

Rappelons qu'à ce moment-là, le titre de Digital Sun se rendra disponible en accès anticipé. À l'heure actuelle, le studio de développement et l'éditeur n'ont pas partagé d'informations concernant son tarif. Mais, nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.

Les raisons du report de Moonlighter 2

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11 bit studios a apporté des explications concernant le report de Moonlighter 2 : les équipes en charge désirent que leur titre « ne se perde pas parmi les nombreuses sorties exceptionnelles du mois d'octobre ». L'éditeur écrit, notamment : 
La sortie en accès anticipé de Moonlighter 2: The Endless Vault est désormais prévue pour le 19 novembre.

En cette période très chargée, nous voulons que notre jeu brille de mille feux, sans se perdre dans la foule des sorties exceptionnelles du mois d'octobre.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir plonger dans l'action-RPG, Moonlighter 2.

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Rappelons, ainsi, pour conclure que le jeu de Digital Sun et de 11 bit studios arrive le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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