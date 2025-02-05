Monster Hunter Wilds : Votre PC fera-t-il tourner le jeu ? Découvrez-le avec le benchmark

À quelques jours de sa sortie, Monster Hunter Wilds lance des tests pour que les joueurs sachent s'ils sont en capacité de faire tourner l'un des jeux les plus attendus de l'année, ou non.
L'attente va enfin toucher à sa fin. Dans quelques jours, les joueurs pourront découvrir Monster Hunter Wilds
, alors qu'une nouvelle bêta est sur le point d'être lancée
. Pour qu'un maximum de joueurs puisse s'y préparer, et surtout permettre à celles et ceux qui hésitent parce que leur PC ne convient pas forcément avec les configurations PC demandées, Capcom vient de lancer un benchmark
. Un outil ô combien précieux.
Votre PC fera-t-il tourner Monster Hunter Wilds ? Cet outil vous dit tout
Capcom a effectivement mis en ligne Monster Hunter Wilds Benchmark
, un outil qui permet simplement de simuler une séquence du jeu de chasseur de monstres afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner convenablement ou non. Il faudra télécharger les 24 Go, et le lancer pour voir le score qui vous est attribué. Comme l'explique le studio, si vous obtenez un score entre 10 250 et 20 000 (ou plus), vous n'aurez aucun souci. Entre 7 000 et 10 249 il faudra probablement faire quelques modifications dans les paramètres de jeu, tandis que ces derniers seront obligatoires entre 5 200 et 6 999. Si votre score est inférieur, vous aurez de grandes difficultés à jouer à Monster Hunter Wilds.
Un excellent moyen pour savoir si vous allez pouvoir profiter du jeu lors de sa sortie. Si vous êtes à la limite, pas de panique. Capcom travaille pour optimiser son titre et réduire les configurations demandées pour jouer à Monster Hunter Wilds
, mais ces améliorations pourraient n'arriver qu'après la sortie.
S'il est bien prévu sur PC, Monster Hunter Wilds sera également disponible sur PS5 et sur Xbox Series dès le 28 février prochain.
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