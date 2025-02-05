Monster Hunter Wilds : Votre PC fera-t-il tourner le jeu ? Découvrez-le avec le benchmark

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2025 à 18h23
À quelques jours de sa sortie, Monster Hunter Wilds lance des tests pour que les joueurs sachent s'ils sont en capacité de faire tourner l'un des jeux les plus attendus de l'année, ou non.
Monster Hunter Wilds : Votre PC fera-t-il tourner le jeu ? Découvrez-le avec le benchmark
L'attente va enfin toucher à sa fin. Dans quelques jours, les joueurs pourront découvrir Monster Hunter Wilds, alors qu'une nouvelle bêta est sur le point d'être lancée. Pour qu'un maximum de joueurs puisse s'y préparer, et surtout permettre à celles et ceux qui hésitent parce que leur PC ne convient pas forcément avec les configurations PC demandées, Capcom vient de lancer un benchmark. Un outil ô combien précieux.

Votre PC fera-t-il tourner Monster Hunter Wilds ? Cet outil vous dit tout

Capcom a effectivement mis en ligne Monster Hunter Wilds Benchmark, un outil qui permet simplement de simuler une séquence du jeu de chasseur de monstres afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner convenablement ou non. Il faudra télécharger les 24 Go, et le lancer pour voir le score qui vous est attribué. Comme l'explique le studio, si vous obtenez un score entre 10 250 et 20 000 (ou plus), vous n'aurez aucun souci. Entre 7 000 et 10 249 il faudra probablement faire quelques modifications dans les paramètres de jeu, tandis que ces derniers seront obligatoires entre 5 200 et 6 999. Si votre score est inférieur, vous aurez de grandes difficultés à jouer à Monster Hunter Wilds.

mhw-benchmark
Un excellent moyen pour savoir si vous allez pouvoir profiter du jeu lors de sa sortie. Si vous êtes à la limite, pas de panique. Capcom travaille pour optimiser son titre et réduire les configurations demandées pour jouer à Monster Hunter Wilds, mais ces améliorations pourraient n'arriver qu'après la sortie.

mhw-test-pc-performances
S'il est bien prévu sur PC, Monster Hunter Wilds sera également disponible sur PS5 et sur Xbox Series dès le 28 février prochain. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Monster Hunter Wilds disponible sur Nintendo Switch 2 juste à temps pour les fêtes
Monster Hunter Wilds 09 septembre 2026

Monster Hunter Wilds disponible sur Nintendo Switch 2 juste à temps pour les fêtes

Le Nintendo Direct du 9 septembre 2026 a offert aux chasseurs la nouvelle qu'ils attendaient. Monster Hunter Wilds arrive bien sur Nintendo Switch 2 et sa date de sortie a été officialisée.
Un monstre apprécié des chasseurs de retour dans Monster Hunter Wilds: Ascendance ?
Monster Hunter Wilds 04 septembre 2026

Un monstre apprécié des chasseurs de retour dans Monster Hunter Wilds: Ascendance ?

Le trailer partagé par Capcom lors du récent State of Play a permis d'avoir un nouvel aperçu de Monster Hunter Wilds: Ascendance. Mais un détail en arrière-plan a rapidement attiré l'attention, signant possiblement le retour d'une créature mémorable.
Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps
Monster Hunter Wilds 07 août 2026

Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps

Un an et demi après son lancement, Monster Hunter Wilds reste un jeu important pour Capcom. La firme croit beaucoup dans cet opus et a une ambition claire : voir ses ventes dépasser celles de son aîné.

commentaire (0)