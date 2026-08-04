Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.042 du 4 août est disponible, voici les nouveautés et améliorations

Les joueurs de Monster Hunter Wilds découvrent une nouvelle mise à jour ce 4 août, laquelle permet d'implanter de nombreux ajustements attendus.

Même s'il est sorti il y a maintenant un an et demi, Monster Hunter Wilds revient avec une nouvelle mise à jour à jour, laquelle apporte de grands changements, que ce soit en termes de nouveautés, d'améliorations ou de corrections. Celles et ceux qui découvrent l'expérience par le biais de la démo pourront maintenant transférer leur progression, par exemple. Pour le reste, vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour 1.042 ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.

Principaux ajouts et changements Système Le jeu prend désormais en charge le transfert des données de sauvegarde de la "Prologue Demo". Pour transférer vos données de sauvegarde issues de cette démo, lancez le jeu complet sans qu'aucune donnée de sauvegarde de la version complète ne soit présente.

La Quête Événement à durée limitée "Sur ordre médical" est désormais disponible de façon permanente dans le jeu et peut être jouée hors ligne. Veuillez consulter le calendrier des Quêtes Événement pour en savoir plus.

Les 25 Quêtes Événement et Quêtes Défi actuellement disponibles, qui nécessitaient auparavant une connexion Internet pour être acceptées, peuvent désormais être jouées hors ligne. Veuillez consulter le calendrier des Quêtes Événement pour en savoir plus.

La liste des Quêtes Événement au Comptoir des quêtes a été modifiée afin que les quêtes disponibles s'affichent en haut. Correctifs et ajustements d'équilibrage Camps, villages et installations

Correction d'un problème où l'équipement de camp provisoire "Baril d'entraînement" pouvait s'afficher deux fois. Monstres Correction d'un problème où des textures indésirables apparaissaient sur la tête de l'Anjanath tonnerre Gardien, lui donnant un aspect peu naturel.

Correction d'un problème où, lors de certaines attaques de l'Arkveld alpha suprême, les effets d'attaques censés se propager dans quatre directions pouvaient être déviés vers des directions imprévues en raison d'interactions avec le terrain. Joueur Général Correction d'un problème où, après avoir bénéficié des effets de "Bouclier optionnel" ou de "Programme synergique" renforcés par le talent bonus de set "Résonance II" d'un autre joueur, les joueurs ne pouvaient plus bénéficier des effets normaux (non renforcés) de "Bouclier optionnel" ou de "Programme synergique" une fois les effets renforcés dissipés. Épée & bouclier Correction d'un problème qui, lorsque l'épée et le bouclier étaient dégainées, empêchait de placer des pièges via un raccourci du menu radial immédiatement après l'activation du mode Focus. Divers Système Correction d'un problème empêchant parfois la musique de fond et les effets sonores d'être joués correctement.

Correction d'un problème affectant l'accessoire "Arkveld : gage de maîtrise" (obtenu lors de la Quête Défi libre "Arkveld alpha suprême") : en cas de charge élevée du système, l'animation de balancement de l'ornement s'arrêtait dans certaines situations après avoir dégainé l'arme.

Des mesures sont prises pour éviter les saccades lorsqu'une limite de frame rate est définie et que le NVIDIA DLSS est activé dans les options graphiques. Autres Correction d'un problème qui empêchait le déclenchement de certaines répliques.

Correction de plusieurs problèmes concernant le texte.

Correction de plusieurs problèmes divers.

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