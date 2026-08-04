Monster Hunter Wilds baisse de prix et s'offre de nouveaux bundles sur Steam

Si vous souhaitez découvrir Monster Hunter Wilds sur PC et vous préparer avant l'arrivée de l'extension Ascendance, profitez dès maintenant d'offres immanquables sur la page Steam du titre de Capcom.

Tout comme les opus World et Rise avant lui, Monster Hunter Wilds va prochainement recevoir son DLC majeur avec Ascendance. S'il n'arrivera que dans quelques mois, Capcom veut permettre à un plus grand nombre de chasseurs de découvrir le titre avec l'arrivée de cette extension.

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Pour cela, le titre a désormais droit à des bundles proposés à prix réduit sur PC et à un tout nouveau tarif pour la version de base du jeu.

Un méga-pack pour personnaliser au mieux votre aventure dans Monster Hunter Wilds

Ces nouveaux produits avaient été annoncés le 14 juillet 2026 dans un billet dédié sur l'onglet actualités du titre. Depuis le 4 août 2026, il n'est plus possible d'acheter Monster Hunter Wilds édition Deluxe, Monster Hunter Wilds édition Premium Deluxe et le Passe DLC cosmétique sur la page Steam de Monster Hunter Wilds. Notons que si vous avez déjà ajouté ces packs à votre bibliothèque avant le 3 août, vous pouvez continuer de les utiliser sans contraintes.

Pour les remplacer, un tout nouveau bundle est maintenant disponible sur Steam. Baptisé « Monster Hunter Wilds Gold Edition », il comprend le jeu de base ainsi qu'une collection de DLC cosmétiques. Au total, ce sont plus de 170 objets différents qui sont présents dans ce pack, allant des ensembles d'armures aux accessoires pour votre Seikret en passant par des éléments pour personnaliser votre personnage, des émotes, des poses, des tenues pour vos compagnons et plus encore.

La Gold Edition de Monster Hunter Wilds est disponible au prix de 79,99 euros. Avant le 4 août 2026, un tel pack avec l'ensemble des cosmétiques aurait coûté 503,28 euros.

Un nouveau prix en vigueur pour la version de base sur tous les supports

Notez que si vous possédez déjà le jeu de base, vous pouvez acheter la collection de DLC cosmétiques séparément. Cependant, celles et ceux qui veulent découvrir Monster Hunter Wilds sans acheter la Gold Edition peuvent profiter du jeu de base à petit prix. Désormais, le titre est proposé à 39,99 euros sur Steam. Notons que ce prix et celui de la Gold Edition concernent également les versions PS5 et Xbox Series.

Alors n'attendez plus pour vous lancer à l'assaut des Terres interdites et n'oubliez pas que l'extension Ascendance sera disponible en 2027.