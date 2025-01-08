Monster Hunter Wilds s'offre 2 nouvelles bêtas ouvertes avant sa sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 janvier 2025 à 14h19
Si vous avez manqué la bêta ouverte de novembre 2024 ou que vous souhaitez retrouver le monde de Monster Hunter Wilds, ne manquez pas ces événements.
Monster Hunter Wilds s'offre 2 nouvelles bêtas ouvertes avant sa sortie
Prévu pour le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds est l'une des sorties majeures de ce début d'année. Si les amoureux de la chasse aux titans d'écailles guettent le titre avec impatience, les plus déterminés ont déjà eu l'occasion de le tester. En effet, Capcom avait organisé une bêta ouverte en novembre 2024 pour découvrir cette épopée et avoir les retours de la communauté. 

Mais à quelques semaines de son arrivée sur consoles et PC, Monster Hunter Wilds a décidé de gâter une nouvelle fois la communauté. Les chasseurs de tous horizons profiteront non pas d'une, mais de deux nouvelles sessions de découverte accessibles à tous.

Deux bêtas ouvertes de Monster Hunter Wilds organisées en février

La première session sera accessible à tous entre le 7 février à 4 h et le 10 février à 3 h 59, heure française. Quant à la deuxième phase de bêta ouverte prévue avant la sortie finale de Monster Hunter Wilds, elle sera organisée du 14 février à 4 h au 17 février à 3 h 59. Dans les deux cas, il est précisé qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir un abonnement actif au PlayStation Plus ou au Xbox Game Pass pour participer


Si vous hésitez à acquérir ce nouvel opus de la franchise ou que vous désirez vous entrainer une dernière fois avant que les monstres ne se déchaînent, profitez de ces deux bêtas ouvertes pour découvrir le gameplay et les fonctionnalités de Monster Hunter Wilds. Enfin, si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 29,99 € au lieu de 90 €, soit 67 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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