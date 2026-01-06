Monster Hunter Wilds bientôt sur Nintendo Switch 2 ? Ces indices sont prometteurs...

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 janvier 2026 à 11h15
Les créatures écailleuses de Monster Hunter Wilds pourraient prochainement débarquer sur un nouveau support. C'est en tout cas ce que suggèrent plusieurs indices repérés en ligne.
Monster Hunter Wilds bientôt sur Nintendo Switch 2 ? Ces indices sont prometteurs...
Depuis ses débuts, Monster Hunter Wilds est un titre destiné aux consoles de dernière génération. En effet, la simulation de chasse XXL de Capcom est jouable sur PC, sur PlayStation 5 et sur consoles Xbox Series. Mais depuis, une nouvelle console a rejoint cette liste : la Nintendo Switch 2. 

Étant assez exigeant au niveau de ses performances, il semblait difficile de voir Monster Hunter Wilds arriver sur la petite dernière de Nintendo. Cependant, la firme japonaise partage une longue histoire commune avec la franchise du Rathalos, du Nergigante et du Diablos. D'ailleurs, certains détails semblent suggérer que Monster Hunter Wilds prépare actuellement son arrivée sur Nintendo Switch 2. 

Des informations sur les possibles performances de la version Switch 2 de Monster Hunter Wilds

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L'un des indices les plus notables a été découvert par des datamineurs quelques jours après le déploiement de la 4e mise à jour majeure du titre. En fouillant, les curieux ont noté la présence de paramètres graphiques propres à la console de Nintendo et la mention de 4 plateformes différentes. 

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Des « paramètres détaillés » suggèrent que le portage de Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 proposerait une résolution en 1080p et en 30 images par seconde (avec le DLSS activé) en version dockée.


Aucune information n'aurait encore été partagée sur la résolution en monde nomade. À titre de comparaison, une telle résolution est légèrement supérieure à celle proposée sur PC avec un affichage « Très faible ». 

Un portage qui n'a pas encore été officialisé

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Dans le même temps, les datamineurs ont aussi découvert la mention d'un mode multijoueur en local sans fil permettant à deux joueurs se trouvant à proximité de jouer ensemble. Ces détails semblent donc confirmer l'idée qu'un tel portage est bel et bien en préparation. Cependant, il faut considérer ces révélations comme de simples rumeurs à l'heure actuelle. 

En effet, Capcom n'a encore fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Mais à l'approche du premier anniversaire du titre, des nouvelles pourraient arriver aux oreilles des chasseurs, possiblement en février prochain. Affaire à suivre donc…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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