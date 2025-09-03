Monster Hunter Wilds n'égale pas son prédécesseur et la PS5 serait en cause

Dans un récent rapport, Capcom a dévoilé les chiffres de ventes de Monster Hunter Wilds. Si la dernière itération de son jeu de chasse est un succès, elle ne parvient pas à égaler Monster Hunter World.
Monster Hunter Wilds
a enchaîné les records à ses débuts. Devenu le titre de Capcom cumulant le plus de ventes sur son week-end de lancement
, il a connu un petit déclin suite à l'euphorie de sa sortie. Dans son premier bilan financier de l'année fiscale 2025, Capcom révélait que le jeu de chasse s'était écoulé à 470 000 exemplaires entre les mois d'avril et de juin. Or, ces chiffres sont bien loin de ceux de Monster Hunter World.
Dans un récent échange avec le magazine japonais Nikkei
, Haruhiro Tsujimoto (président de Capcom) a évoqué les éventuelles raisons de cette baisse des ventes, loin des attentes espérées par l'éditeur
. Or, il pointe du doigt une raison étonnante : la PS5.
Monster Hunter Wilds victime de la « barrière PS5 » d'après le directeur de Capcom
Pour beaucoup de joueurs, Monster Hunter Wilds peine à séduire de nouveaux chasseurs à cause du manque d'optimisation de la version PC
. Capcom a déjà précisé que les développeurs travaillaient activement sur ce point et qu'il serait corrigé dans les prochains mois. Mais Haruhiro Tsujimoto pense que c'est davantage la « barrière PS5 » qui serait partiellement responsable de ces mauvais chiffres.
Lors de cette interview, il explique que la barrière PS5 inclut deux freins majeurs : le prix d'achat de la console et l'abonnement au PS Plus
, indispensable pour jouer en ligne avec d'autres chasseurs.
La console coûte environ 80 000 ¥ (soit 460 euros au taux de change actuel). Si l'on prend en compte le coût du logiciel et des abonnements mensuels, cela représente environ 100 000 ¥ (577 euros) à l'achat. Ce n'est pas un montant facilement atteignable, surtout pour les jeunes générations. Cette situation ne se limite pas au Japon, mais est également similaire à l'étranger.
Des prix qui dissuadent, mais des solutions envisagées pour satisfaire un plus large public
À cause de son prix, des difficultés d'approvisionnement à son lancement et de son catalogue manquant de titres majeurs, de nombreux joueurs ont donc renoncé à la PS5 et continuent de jouer sur les anciennes générations. Mais même pour celles et ceux qui possèdent la dernière console de Sony, payer 70 euros pour le titre reste un frein. Capcom souhaite donc réfléchir à des alternatives en vue de proposer le jeu à un plus large public.
L'une des options envisagées serait de sortir Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2
. Sachant que la console peut faire tourner des jeux plus gourmands comme Cyberpunk 2077, l'idée pourrait être envisagée. Toutefois, rien n'a encore été confirmé par le président de Capcom.
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