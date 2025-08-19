Monster Hunter Wilds : Capcom confirme l'arrivée des optimisations PC, mais leur date de sortie ne va pas plaire

Demandées depuis les débuts du jeu, les optimisations des performances sur la version PC de Monster Hunter Wilds comptent parmi les priorités des équipes de Capcom. L'éditeur a d'ailleurs dévoilé une première fenêtre de sortie pour cette mise à jour très attendue.
S'il est globalement apprécié par les chasseurs du monde entier, Monster Hunter Wilds
fait face à un afflux d'évaluations négatives sur PC
. Les commentaires partagés par les joueurs sur Steam évoquent notamment de gros problèmes d'optimisations et de performances
avec des crashs intempestifs fréquents, des moments de ralentissements et des graphismes loin de satisfaire les joueurs possédant les configurations recommandées ou optimales.
Une première vague d'optimisations PC pour Monster Hunter Wilds prévue dans les prochains mois
Capcom a bien conscience de ces problèmes, d'autant que les joueurs y font régulièrement allusion depuis le lancement du jeu en février dernier. D'ailleurs, les développeurs ont prévu un plan en plusieurs volets pour améliorer les performances et les graphismes de la version PC
de Monster Hunter Wilds.
Sur X/Twitter, Capcom a d'ailleurs tenu à rassurer les chasseurs concernés. Dans une publication mise en ligne le 18 août, l'éditeur et développeur a confirmé que les premières améliorations destinées aux joueurs PC arriveront bel et bien en 2025. Cependant, elles seront intégrées à la 4e mise à jour gratuite du jeu
. Or, en regardant la feuille de route de Monster Hunter Wilds, celle-ci ne sera déployée que cet hiver.
La version PC de Monster Hunter Wilds totalement optimisée en 2026 ?
Il faudra donc patienter jusqu'en décembre 2025 au plus tôt
avant de profiter d'une meilleure expérience de jeu sur la version PC de Monster Hunter Wilds. Cette première mise à jour se concentrera principalement sur le processeur et le GPU. Dans le même message, il est précisé qu'une deuxième mise à jour déployée en 2026 viendra apporter de nouvelles optimisations
.
Pour l'heure, rappelons que Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PS5 et consoles Xbox Series
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