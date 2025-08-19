Monster Hunter Wilds : Capcom confirme l'arrivée des optimisations PC, mais leur date de sortie ne va pas plaire



le 19 août 2025 à 15h26 Publié par Justine Manchuelle le 19 août 2025 à 15h26

Demandées depuis les débuts du jeu, les optimisations des performances sur la version PC de Monster Hunter Wilds comptent parmi les priorités des équipes de Capcom. L'éditeur a d'ailleurs dévoilé une première fenêtre de sortie pour cette mise à jour très attendue.