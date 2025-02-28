Monster Hunter Wilds : La liste complète des trophées et des succès

Monster Hunter Wilds propose plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % ou le Platine du titre de Capcom. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Monster Hunter Wilds

Pérégrination vers l'Est → Compléter la mission « Voyage dans le désert ».

→ Compléter la mission « Voyage dans le désert ». Une ombre dans la pluie → Compléter la mission « Au-delà du déluge ».

→ Compléter la mission « Au-delà du déluge ». Protecteurs de la Forge → Compléter la mission « Flamme des temps anciens ».

→ Compléter la mission « Flamme des temps anciens ». Harmonie restaurée → Compléter la mission « La voie de la chasse ».

→ Compléter la mission « La voie de la chasse ». Un monde en mutation → Compléter la mission « Nouveaux écosystèmes ».

→ Compléter la mission « Nouveaux écosystèmes ». Un environnement hostile → Compléter la mission « La wyverne et la rose ».

→ Compléter la mission « La wyverne et la rose ». La fin de l'éclipse → Compléter la mission « Un monde en furie ».

→ Compléter la mission « Un monde en furie ». Une place dans ce monde → Compléter la mission « Ce qui nous attend ».

→ Compléter la mission « Ce qui nous attend ». La fièvre de la chasse → Compléter 50 quêtes.

→ Compléter 50 quêtes. Que les recherches commencent ! → Compléter une investigation.

→ Compléter une investigation. La chasse est ouverte ! → Compléter une enquête de terrain.

→ Compléter une enquête de terrain. Secondaire mais pas trop → Compléter une mission secondaire.

→ Compléter une mission secondaire. Pas de repos pour les braves → Compléter 30 missions secondaires.

→ Compléter 30 missions secondaires. Ça mord ! → Réussir à pêcher quelque chose.

→ Réussir à pêcher quelque chose. À table → Cuisiner un steak à point.

→ Cuisiner un steak à point. Un repas presque parfait → Préparer un repas au gril.

→ Préparer un repas au gril. Rodéo sauvage → Chevaucher un monstre.

→ Chevaucher un monstre. Pas très fair-play → Réussir une attaque furtive.

→ Réussir une attaque furtive. Frapper là où ça fait mal ! → Réussir 50 attaques sur un point faible ou une blessure en mode Focus.

→ Réussir 50 attaques sur un point faible ou une blessure en mode Focus. Numismate → Attraper une créature possédant une pièce wyverne antique.

→ Attraper une créature possédant une pièce wyverne antique. Capture stellaire → Attraper une créature du désert qui brille comme une étoile filante.

→ Attraper une créature du désert qui brille comme une étoile filante. J'ai attrapé le kraken ! → Pêcher un calmar géant.

→ Pêcher un calmar géant. Le rêve de tout pêcheur → Pêcher 30 gros spécimens.

→ Pêcher 30 gros spécimens. Campeur et sans reproche → Installer des camps provisoires à 10 endroits.

→ Installer des camps provisoires à 10 endroits. La tente en valait la peine → Personnaliser un camp provisoire.

→ Personnaliser un camp provisoire. As de l'observation → Repérer un grand monstre à couronne en or avec les jumelles.

→ Repérer un grand monstre à couronne en or avec les jumelles. Le Seikret du bonheur → Personnaliser votre Seikret ou changer ses décorations.

→ Personnaliser votre Seikret ou changer ses décorations. Chasseur sachant chasser → Atteindre le Rang de Chasseur 100.

→ Atteindre le Rang de Chasseur 100. La meilleure défense, c'est la défense → Forger 5 pièces d'équipement différentes de rareté 7 ou plus.

→ Forger 5 pièces d'équipement différentes de rareté 7 ou plus. La puissance avant tout → Forger 5 armes différentes de rareté 7 ou plus.

→ Forger 5 armes différentes de rareté 7 ou plus. Inséparables → Compléter 100 quêtes aux côtés de votre Palico.

→ Compléter 100 quêtes aux côtés de votre Palico. Technologie retrouvée → Obtenir une arme Artian de rareté 8.

→ Obtenir une arme Artian de rareté 8. Le million ! → Avoir 1 million de zenny en votre possession.

→ Avoir 1 million de zenny en votre possession. Exploration des Terres orientales → Obtenir 10 objets spéciaux différents de rareté 6.

→ Obtenir 10 objets spéciaux différents de rareté 6. Professeur ès monstrum → Chasser beaucoup de grands monstres différents.

→ Chasser beaucoup de grands monstres différents. Chasseur vétéran → Chasser 50 monstres alpha.

→ Chasser 50 monstres alpha. Baron de la chasse → Obtenir une petite couronne pour un monstre.

→ Obtenir une petite couronne pour un monstre. Marquis de la chasse → Obtenir une petite couronne pour 10 monstres.

→ Obtenir une petite couronne pour 10 monstres. Prince de la chasse → Obtenir une petite couronne pour beaucoup de monstres.

→ Obtenir une petite couronne pour beaucoup de monstres. Roi de la chasse → Obtenir une grande couronne (argent ou or) pour un monstre.

→ Obtenir une grande couronne (argent ou or) pour un monstre. Empereur de la chasse → Obtenir une grande couronne en or pour 10 monstres.

→ Obtenir une grande couronne en or pour 10 monstres. Dieu de la chasse → Obtenir une grande couronne en or pour beaucoup de monstres.

→ Obtenir une grande couronne en or pour beaucoup de monstres. Pacifiste → Capturer 50 monstres.

→ Capturer 50 monstres. Chassez-les tous ! → Chassez 100 grands monstres.

→ Chassez 100 grands monstres. Au sommet de la chaîne → Chasser 50 prédateurs ultimes.

→ Chasser 50 prédateurs ultimes. L'union fait la force → Compléter une quête en mode multijoueur.

→ Compléter une quête en mode multijoueur. Chasseurs, rassemblement ! → Compléter 100 quêtes en mode multijoueur.

→ Compléter 100 quêtes en mode multijoueur. Chasseur de têtes → Consulter 30 profils de Chasseur.

→ Consulter 30 profils de Chasseur. Amitié naissante → Suivre quelqu'un pour la première fois.







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Comme la plupart des autres jeux,propose. Les joueurs et les joueuses qui désirent débloquer le 100 % ou bien le Platine du titre doivent, tout naturellement, la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageonsPour décrocher le 100 % ou bien Platine, baptisé « Une véritable monsterclass », de, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, effectuer des activités annexes et réaliser des actions bien spécifiques. Mais, sans plus tarder, voiciPour conclure, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :