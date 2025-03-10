Monster Hunter Wilds : Correctif 1.000.05.00 (10 mars), le patch notes

Plusieurs problèmes majeures viennent d'être corrigés pour Monster Hunter Wilds, avec la mise à jour 1.000.05.00.
Dans le but d'améliorer l'expérience de Monster Hunter Wilds
, qui n'est pas exempt de reproche, Capcom vient de publier un nouveau correctif ce 10 mars.
Celui-ci n'est pas très conséquent, mais vient prendre la suite du redressement pour corriger quelques problèmes, ce qui est bien accueilli par les joueurs.
L'affichage est encore concerné, alors que le gameplay est aussi amélioré avec de nombreuses corrections. Toutefois, celles et ceux qui souffrent encore de l'optimisation ne devraient pas avoir d'améliorations. Vous pouvez toutefois suivre les conseils de Capcom
.
Patch notes 10 mars
- Les fonctionnalités « Griller un repas » et « Centre d'ingrédients » ne pouvaient pas être débloquées même après avoir rempli les critères de progression.
- Lors de la mission principale Chapitre 2-1 "Vers les Champs Fervents", les joueurs tombaient à travers la carte en se rendant à Azuz.
- Le Guide des Monstres ne pouvait pas être consulté.
- Lors de la mission principale Chapitre 5-2 "Un monde bouleversé", un PNJ pouvait ne pas apparaître, empêchant la progression.
- À la Forge, un problème pouvait entraîner l'affichage répété des tutoriels, désactivant certaines options du menu.
- Lorsqu'un joueur bloquait une attaque de monstre avec une lance en utilisant Power Guard dans certaines conditions, l'arme clignotait en rouge mais l'effet ne s'activait pas.
- Lors de l'utilisation d'une cape, une compétence d'équipement d'arme pouvait s'activer par erreur.
- Certains effets pouvaient s'afficher en continu lors de l'utilisation de compétences comme Performance Maximale et Auto-amélioration.
- Lorsqu'un joueur réussissait une Attaque de Compensation avec la Fauchée Descendante de la Volto-insecte dans certaines conditions, le chasseur se figeait et ne répondait plus aux commandes.
- Correction de problèmes de rendu d'écran survenant sous certaines conditions et pouvant entraîner des fermetures forcées du jeu.
- La fonctionnalité Invitation à un repas à Azuz et Sild ne se déverrouillait pas dans certains cas.
- Une notification ou une mise à jour de l'aperçu de l'environnement pouvait afficher une invitation à un repas inexistante (certaines mesures d'atténuation ont été mises en place).
- Un problème lié à l'équipement rapide pouvait entraîner :
- La suppression des décorations des équipements.
- La réinitialisation des personnalisations des Bowguns à leur état par défaut.
- Le retour des Kinsects à leur rareté initiale.
- Lorsqu'une partie de monstre était coupée, celle-ci pouvait se transformer en une partie d'un autre monstre.
- Gravios ne gagnait pas de résistance aux chancellements après la destruction de ses parties (sa résistance a été légèrement ajustée dans la version 1.000.05.00).
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner des crashs ou un comportement anormal de certains monstres sous certaines conditions.
- Certaines compétences s'activaient involontairement dans des circonstances spécifiques.
- Certains objets et récompenses pouvaient être obtenus en boucle sous certaines conditions.
- Lorsque le joueur tentait d'attraper un poisson avec un filet de capture, les poissons à proximité ne fuyaient pas la zone de pêche.
- Certains éléments environnementaux, comme les débris flottants, pouvaient être activés plusieurs fois.
- Lors de la mission principale Chapitre 5-2 "La cause première", le chasseur devenait inactif après avoir parlé à un certain PNJ.
- Le mouvement de soutien "Attirer des Vigorwasps" du Palico pouvait rendre le chasseur insensible aux commandes.
- En défilant dans la liste des quêtes, seules les 20 premières quêtes étaient correctement affichées.
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner une fermeture forcée du jeu lors du chargement d'une sauvegarde ayant déjà subi une fermeture forcée.
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