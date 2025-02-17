Monster Hunter Wilds est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous faites partie des chasseurs qui se demandent si Monster Hunter Wilds est cross-play et s'il possède une fonctionnalité de cross-progression, découvrez la réponse juste en dessous.
Depuis ses débuts, la franchise Monster Hunter met l'accent sur le fait d'unir les forces de plusieurs joueurs pour venir à bout de titans d'écailles et de fourrure. À quelques jours du lancement de Monster Hunter Wilds
, les chasseurs se demandent s'il est possible de partir ensemble sur la piste d'un Doshaguma, d'une Rathian ou d'un Jin Dahaad sans restriction de plateforme via le cross-play.
Monster Hunter Wilds est-il cross-play ?
Pour la première fois de son histoire, Monster Hunter Wilds proposera le jeu en cross-play
. Par le passé, il était impératif pour les joueurs de posséder la version du jeu sur le même support pour participer ensemble à des quêtes. Cependant, dans cet opus, vous pourrez jouer en coopération avec des amis jouant sur le même support ou sur une console différente, qu'il s'agisse de la PS5, des consoles Xbox Series ou d'une version PC.
Le jeu vous propose deux options : partir avec des inconnus ou créer un groupe avec des amis.
Cependant, la procédure à suivre diffère selon votre préférence de jeu. Le cross-play avec des inconnus est le plus simple d'accès. Dès que vous rejoignez une quête en ligne ou que vous en proposez une, vous êtes automatiquement placé dans un lobby dédié pouvant accueillir jusqu'à 100 joueurs. Il ne vous reste plus qu'à trouver un groupe ou à attendre la venue d'autres chasseurs du monde entier. Pour les missions entre amis, il sera nécessaire d'ajouter dans un premier temps les joueurs concernés dans votre liste d'amis en jeu
en envoyant des invitations ou un code de lien. Selon les versions, l'envoi de votre identifiant de chasseur (qui se trouve dans le menu Profil du chasseur de l'onglet Infos) peut être nécessaire. Une fois cette étape validée, il vous suffira de parler à Alma pour poster une nouvelle quête. Si vos amis sont connectés, ils recevront une notification et pourront vous rejoindre.
La cross-progression est-elle disponible dans Monster Hunter Wilds ?
Si le cross-play est disponible dans Monster Hunter Wilds, la fonctionnalité cross-progression n'est pas intégrée
. Qu'il s'agisse du niveau de votre personnage, de son équipement, de sa progression dans l'histoire ou de l'achat éventuel de DLC, toutes les données seront rattachées à la version sur laquelle vous avez commencé le jeu. Si vous débutez l'épopée sur PS5 mais que vous souhaitez par la suite jouer sur PC, vous devrez recommencer entièrement le jeu.
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