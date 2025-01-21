Monster Hunter Wilds : Capcom réfléchit à des configurations PC plus accessibles

Les titans de Monster Hunter Wilds requièrent une configuration PC à la hauteur de leurs gabarits démesurés. Mais cela pourrait bien changer.
En octobre 2024, Capcom dévoilait les configurations minimales requises
afin de jouer à Monster Hunter Wilds
sur PC. Cependant, les exigences demandées ont refroidi les chasseurs ayant une machine moins performante que ce qui est demandé. Au lancement du titre, une GeForce GTX 1660 Super (6 Go de VRAM) ou une Radeon RX 5600 XT (6 Go de VRAM) au minimum seront nécessaires pour en profiter en 720p et 30 FPS.
Toutefois, les joueurs ne disposant pas de cette configuration minimale peuvent espérer une baisse des exigences requises dans les mois qui viennent
. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Capcom sur le compte X/Twitter officiel allemand de Monster Hunter.
Testez le benchmark de votre PC gratuitement avant la sortie de Monster Hunter Wilds
Dans une publication partagée le 20 janvier, Capcom explique que les équipes de développement réfléchissent actuellement à « la possibilité de réduire la configuration requise pour le GPU
». Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une éventualité
et qu'il est possible que cette réduction ne voie pas le jour pour des raisons techniques.
Profitant de l'occasion, la firme aux monstres géants a annoncé qu'un outil de benchmarking sera prochainement accessible à tous afin de tester gratuitement sa configuration
. Les joueurs PC pourront donc voir s'ils devront patienter quelques mois en vue d'une optimisation ou si Monster Hunter Wilds sera jouable sur leur machine dès son lancement.
Pour accompagner cette information, Capcom a également partagé une nouvelle séquence de gameplay
montrant plus en détail la réactivité des commandes et la fluidité des animations. D'ailleurs, il sera possible de découvrir une version retravaillée des graphismes en jeu lors des phases de bêta ouvertes organisées sur tous les supports en février.
S'il est bien prévu sur PC, Monster Hunter Wilds sera également disponible sur PS5 et sur Xbox Series dès le 28 février prochain.
Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
- Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)