Monster Hunter Wilds : Capcom réfléchit à des configurations PC plus accessibles

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 janvier 2025 à 16h00
Les titans de Monster Hunter Wilds requièrent une configuration PC à la hauteur de leurs gabarits démesurés. Mais cela pourrait bien changer.
Monster Hunter Wilds : Capcom réfléchit à des configurations PC plus accessibles
En octobre 2024, Capcom dévoilait les configurations minimales requises afin de jouer à Monster Hunter Wilds sur PC. Cependant, les exigences demandées ont refroidi les chasseurs ayant une machine moins performante que ce qui est demandé. Au lancement du titre, une GeForce GTX 1660 Super (6 Go de VRAM) ou une Radeon RX 5600 XT (6 Go de VRAM) au minimum seront nécessaires pour en profiter en 720p et 30 FPS. 

Toutefois, les joueurs ne disposant pas de cette configuration minimale peuvent espérer une baisse des exigences requises dans les mois qui viennent. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Capcom sur le compte X/Twitter officiel allemand de Monster Hunter.

Testez le benchmark de votre PC gratuitement avant la sortie de Monster Hunter Wilds

Dans une publication partagée le 20 janvier, Capcom explique que les équipes de développement réfléchissent actuellement à « la possibilité de réduire la configuration requise pour le GPU ». Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une éventualité et qu'il est possible que cette réduction ne voie pas le jour pour des raisons techniques.

Profitant de l'occasion, la firme aux monstres géants a annoncé qu'un outil de benchmarking sera prochainement accessible à tous afin de tester gratuitement sa configuration. Les joueurs PC pourront donc voir s'ils devront patienter quelques mois en vue d'une optimisation ou si Monster Hunter Wilds sera jouable sur leur machine dès son lancement. 


Pour accompagner cette information, Capcom a également partagé une nouvelle séquence de gameplay montrant plus en détail la réactivité des commandes et la fluidité des animations. D'ailleurs, il sera possible de découvrir une version retravaillée des graphismes en jeu lors des phases de bêta ouvertes organisées sur tous les supports en février. S'il est bien prévu sur PC, Monster Hunter Wilds sera également disponible sur PS5 et sur Xbox Series dès le 28 février prochain.

Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps
Monster Hunter Wilds 07 août 2026

Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps

Un an et demi après son lancement, Monster Hunter Wilds reste un jeu important pour Capcom. La firme croit beaucoup dans cet opus et a une ambition claire : voir ses ventes dépasser celles de son aîné.
Monster Hunter Wilds baisse de prix et s'offre de nouveaux bundles sur Steam
Monster Hunter Wilds 04 août 2026

Monster Hunter Wilds baisse de prix et s'offre de nouveaux bundles sur Steam

Si vous souhaitez découvrir Monster Hunter Wilds sur PC et vous préparer avant l'arrivée de l'extension Ascendance, profitez dès maintenant d'offres immanquables sur la page Steam du titre de Capcom.
Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.042 du 4 août est disponible, voici les nouveautés et améliorations
Monster Hunter Wilds 04 août 2026

Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.042 du 4 août est disponible, voici les nouveautés et améliorations

Les joueurs de Monster Hunter Wilds découvrent une nouvelle mise à jour ce 4 août, laquelle permet d'implanter de nombreux ajustements attendus.

commentaire (0)