Monster Hunter Wilds : Capcom dévoile les nouveautés de sa première mise à jour post-lancement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 février 2025 à 15h51
Alors que Monster Hunter Wilds va faire officiellement ses débuts, Capcom pense déjà à l'avenir et donne un aperçu de ce qui attend les chasseurs avec la Title Update 1.
Monster Hunter Wilds : Capcom dévoile les nouveautés de sa première mise à jour post-lancement
Monster Hunter Wilds ne sera officiellement disponible que demain, mais sa première mise à jour se détaille déjà. En effet, Capcom propose régulièrement du contenu post-lancement avec de nouvelles créatures à traquer et l'ajout de fonctionnalités pratiques. Lors de la mise en ligne de son trailer de lancement, la feuille de route était dévoilée.

Dans celle-ci, les chasseurs découvraient que le Mizutsune arriverait en jeu avec la première mise à jour. Mais celle-ci a désormais une date de sortie et plus de surprises à révéler.

La première mise à jour de Monster Hunter Wilds déployée dans quelques semaines

Lors d'un événement digital, le producteur Ryozo Tsujimoto et le directeur Yuya Tokuda ont donné de nouveaux détails liés à la Title Update, la première mise à jour de Monster Hunter Wilds. Tout d'abord, un nouveau lieu inédit a été présenté. Son nom n'est pas encore connu, mais il permettra aux chasseurs de se rencontrer, d'échanger et de partager des repas ensemble. La seule condition requise pour y accéder est d'avoir terminé l'histoire principale.


Ensuite, le compte X/Twitter officiel du jeu révèle que la première mise à jour mettra à l'épreuve le talent des chasseurs avec deux monstres à éliminer. Si le premier est déjà connu, le second est plus mystérieux. Mais il est présenté comme étant d'une force redoutable et difficile à terrasser. Les joueurs peuvent donc d'ores et déjà préparer leur meilleur équipement pour partir à la recherche de ces créatures. 


Enfin, une ultime publication indique que la première mise à jour sera déployée dans Monster Hunter Wilds au début du mois d'avril. Cela laisse assez de temps aux joueurs pour découvrir l'histoire, se préparer au mieux et s'entrainer avant d'attaquer le contenu post-lancement. Rappelons que Monster Hunter Wilds est disponible dès le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series et que vous pouvez lire notre test complet du titre dès maintenant.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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