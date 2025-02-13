Monster Hunter Wilds détaille sa feuille de route et le contenu de sa première mise à jour

La saison de la chasse n'est pas encore ouverte, mais Monster Hunter Wilds compte bien proposer de nombreux défis aux traqueurs tout au long de l'année.
Les Terres interdites de Monster Hunter Wilds
pourront être explorées dès la fin du mois de février. Cette toute nouvelle région proposera un bestiaire unique alternant créatures emblématiques de la franchise et nouveaux monstres redoutables. Si le jeu de base promet déjà de nombreuses heures de découverte et de traque, Capcom pense déjà aux valeureux qui viendront à bout de la trame principale. L'éditeur a ainsi présenté une feuille de route pour la première moitié de 2025.
Le Mizutsune ajouté à Monster Hunter Wilds dans le courant du printemps
Il est de coutume dans les jeux Monster Hunter de proposer régulièrement des mises à jour gratuites avec de nouveaux monstres à éliminer.
Monster Hunter Wilds va poursuivre cette tradition, et ce quelques semaines seulement après son lancement. À la toute fin de son trailer de lancement, le titre révèle que la première mise à jour sera disponible au printemps et permettra de partir à la recherche du Mizutsune.
Ce léviathan reconnaissable à ses ailettes roses et à sa fourrure violette est présent dans la saga Monster Hunter depuis l'opus Generations. Mais avec son allure d'orchidée, sa grâce et ses teintes printanières, il était le candidat idéal pour célébrer l'arrivée de la saison. Au-delà de missions invitant les chasseurs à l'éliminer, d'autres mises à jour seront prévues entre mars et juin pour Monster Hunter Wilds
, sans précisions supplémentaires.
La feuille de route indique également qu'un deuxième monstre fera son apparition en jeu pendant l'été, mais son identité n'a pas encore été révélée. Quoi qu'il en soit, le programme s'annonce déjà bien rempli pour les héros de Monster Hunter Wilds, tant au lancement du jeu qu'au cours des prochains mois.
Rappelons que le titre sera disponible à partir du 28 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
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