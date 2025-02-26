Monster Hunter Wilds a droit à un patch Day One conséquent

Comme de nombreux autres titres, Monster Hunter Wilds possède un patch Day One à télécharger avant de jouer. Mais il ne doit pas être négligé.
Afin de permettre au plus grand nombre de lancer leur partie de Monster Hunter Wilds
le plus tôt possible, il est déjà possible de prétélécharger le jeu.
Cela concerne d'ailleurs tous les supports, y compris la version PC. Les joueurs PS5 peuvent aller encore plus loin en prétéléchargeant le patch Day one
du titre. Cependant, sa taille a quelque peu intimidé la communauté, d'autant qu'aucune note détaillée de la mise à jour 1.000.020 n'a encore été partagée par Capcom.
Une première mise à jour de 18 Go pour le lancement de Monster Hunter Wilds
Avec 18 Go d'espace de stockage demandé
sur PlayStation 5, le patch Day One de Monster Hunter Wilds est imposant et peut prendre beaucoup de temps à être téléchargé en fonction de la connexion Internet des utilisateurs. Cependant, beaucoup s'interrogent sur son contenu. Deux hypothèses sont actuellement envisagées.
La première est que cette mise à jour contiendrait toutes les textures haute résolution du titre.
En effet, elles n'étaient pas intégrées aux versions envoyées à la presse pour les tests. De fait, une mise à jour aussi importante permettrait de donner toute sa beauté au titre. Mais la deuxième hypothèse suggère que la mise à jour inclurait le Mode Équilibre et la mise à jour d'optimisation pour la PlayStation 5 Pro.
L'ensemble des notes de patch liées à cette version devraient être publiées dans les jours à venir, voire le jour du lancement de Monster Hunter Wilds. Dans tous les cas, les joueurs ne doivent pas s'inquiéter. De plus, Capcom a déjà annoncé que le titre aurait droit à des mises à jour régulières ainsi que de petits patchs correctifs.
Monster Hunter Wilds sera disponible à partir du 28 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
et si vous hésitez à rejoindre la chasse, vous pouvez lire dès maintenant notre test complet du jeu
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