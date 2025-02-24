Monster Hunter Wilds : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Rathalos, Arkveld et Chatacabra sont sur le point d'envahir PC et consoles. Découvrez l'heure de sortie et la date de prétéléchargement de Monster Hunter Wilds pour en profiter au plus vite.
Près de 4 ans après le dernier jeu en date de la franchise, Monster Hunter Wilds
se prépare à débarquer sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. L'action-RPG de Capcom propose une épopée dans une nouvelle région sauvage et une histoire captivante axée autour d'un jeune garçon ayant perdu les siens. Après plusieurs phases de bêta-tests, l'aventure va prendre une toute nouvelle dimension, et les joueurs peuvent l'anticiper pour être parmi les premiers à fouler le sol des Terres interdites.
Pour profiter du titre dès son lancement, retrouvez dans les lignes qui suivent toutes les informations sur l'heure de sortie et le prétéléchargement de Monster Hunter Wilds.
Heure de sortie de Monster Hunter Wilds en France
La sortie de Monster Hunter Wilds est prévue pour le 28 février sur tous les supports. Cependant, tous les joueurs ne pourront pas profiter du titre en même temps, car les supports ont des heures de sortie décalées. Les joueurs consoles seront les premiers à en profiter et pourront partir à la chasse dès 00h01, heure de Paris
.
Quant aux joueurs sur PC, ils devront patienter quelques heures et attendre 6h00 du matin
pour débuter leur voyage dans le monde de Monster Hunter Wilds.
Prétéléchargement de Monster Hunter Wilds
Les conditions de prétéléchargement de Monster Hunter Wilds varient selon votre support de prédilection. Si vous êtes un joueur PS5, vous avez la possibilité de prétélécharger le jeu au cours des 48 heures précédant l'heure de lancement officielle. De fait, vous pouvez lancer cette opération à partir du 26 février à 00h01 sur votre console PlayStation
. En revanche, les joueurs Xbox Series et PC devront patienter quelques heures de plus.
Le prétéléchargement pour les versions Xbox et PC (Steam) du jeu sera lancé de manière simultanée dans le monde entier. Vous pourrez le lancer à partir de 6h00 du matin, heure française, le 26 février prochain
. Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter. Alors chasseurs, affutez vos armes, préparez vos machines et votre gourde de café pour démarrer l'aventure Monster Hunter Wilds dès les premières heures du jour, le 28 février !
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