MIO: Memories in Orbit : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 17h22
Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de MIO: Memories in Orbit avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
MIO: Memories in Orbit : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?
Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026, MIO: Memories in Orbit est un metroidvania développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment. De nombreux joueurs et joueuses comptent bien se plonger dans les aventures de MIO, et ainsi explorer l'Arche. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à MIO: Memories in Orbit sur PC avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à MIO: Memories in Orbit sur PC avec une manette ? 

mio-memories-in-orbit
Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : il est, effectivement, possible de parcourir MIO: Memories in Orbit avec une manette sur PC. Cette nouvelle devrait, ainsi, ravir les joueurs et les joueuses qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.

À lire également

MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

MIO: Memories in Orbit : La liste complète des trophées et des succès

Soulignons, à ce propos, que Douze Dixièmes a notamment partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons voir la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».

mio-memories-in-orbit-prise-charge-controleurs-steam

D'ailleurs, à cet endroit, le studio de développement français précise que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien PlayStation. En revanche, les manettes DualShock (PS4) et DualSense (PS5) peuvent seulement être utilisées en filaire, soit via un câble USB. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez parcourir MIO: Memories in Orbit sur PC avec une manette, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci et les précisions apportées par Douze Dixièmes).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour conclure, rappelons que MIO: Memories in Orbit, qui est sorti le 20 janvier 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre figure, par ailleurs, dans le catalogue du Game Pass. Notre partenaire Instant Gaming vous propose MIO: Memories in Orbit avec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 12,69 € au lieu de 20 €, soit 37 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Douze Dixièmes (MIO: Memories in Orbit) ferme ses portes
MIO 24 juin 2026

Douze Dixièmes (MIO: Memories in Orbit) ferme ses portes

Selon un récent rapport, le studio de développement à l'origine de MIO: Memories in Orbit, Douze Dixièmes, a fermé.
MIO: Memories in Orbit : Passe-partout des Volières, où le trouver pour débloquer la porte ?
MIO 21 janvier 2026

MIO: Memories in Orbit : Passe-partout des Volières, où le trouver pour débloquer la porte ?

Nous vous indiquons où et comment récupérer le Passe-partout des Volières sur MIO: Memories in Orbit, afin de débloquer l'accès à une nouvelle zone.
MIO: Memories in Orbit : Badge d'accès aux Silos, où le trouver pour débloquer la porte ?
MIO 21 janvier 2026

MIO: Memories in Orbit : Badge d'accès aux Silos, où le trouver pour débloquer la porte ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir le Badge d'accès aux Silos sur MIO: Memories in Orbit, qui permet d'accéder à une nouvelle zone.

commentaire (0)