MIO: Memories in Orbit : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de MIO: Memories in Orbit avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à MIO: Memories in Orbit sur PC avec une manette ?

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(Steam) PS5

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Disponible depuis la fin du mois de janvier 2026,est un metroidvania développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment. De nombreux joueurs et joueuses comptent bien se plonger dans les aventures de MIO, et ainsi explorer l'Arche. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et doncSi vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Cette nouvelle devrait, ainsi, ravir les joueurs et les joueuses qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Soulignons, à ce propos, que Douze Dixièmes a notamment partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons voir la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, le studio de développement français précise que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien PlayStation. En revanche, les manettes DualShock (PS4) et DualSense (PS5) peuvent seulement être utilisées en filaire, soit via un câble USB. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci et les précisions apportées par Douze Dixièmes).Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 20 janvier 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre figure, par ailleurs, dans le catalogue du Game Pass. Notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une belle réduction sur PC, mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :