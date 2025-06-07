MIO: Memories in Orbit montre son gameplay en vidéo et invite les joueurs à le tester dès maintenant

Après presque un an d'absence, MIO: Memories in Orbit revient envouter les amateurs de Metroidvania avec un trailer de gameplay et une belle surprise à ne pas manquer.
Dans la grande famille des Metroidvania, le plus attendu reste Hollow Knight: Silksong
. Mais pour patienter jusqu'au retour du chevalier à l'aiguille, d'autres titres proposent une épopée unique entre exploration, combats techniques et capacités spéciales vous permettant d'accéder à de nouvelles zones. MIO: Memories in Orbit fait partie de ces jeux et il s'est dévoilé davantage pendant le Summer Game Fest.
Plongez dans une aventure envoûtante entre nature et technologie avec MIO: Memories in Orbit
Annoncé pour la première fois lors du Nintendo Direct de juin 2024
, le titre est développé par le studio français Douze Dixièmes.
MIO: Memories in Orbit vous met dans la peau de MIO, un petit robot qui se réveille en plein cœur d'un astronef labyrinthique connu sous le nom de l'Arche. Mais vous n'avez aucune idée de la raison de votre venue dans l'Arche, ni pourquoi elle abrite des machines incontrôlables.
Proposant une direction artistique unique inspirée par la bande dessinée, MIO: Memories in Orbit met l'accent sur l'exploration et l'exploitation des capacités du petit robot.
Plus vous progresserez dans ce vaisseau, plus vous débloquerez de nouveaux talents à utiliser pour vous agripper aux murs, planer ou vous accrocher partout. Mais vous devrez également récupérer des composants sur vos ennemis pour améliorer vos compétences
, transformer votre arsenal et créer un équipement adapté à votre style de jeu.
Une démo jouable de MIO: Memories in Orbit actuellement disponible sur PC et Xbox
Pour permettre au public de découvrir à quoi ressemblera l'épopée de MIO, une démo gratuite est actuellement disponible sur PC et sur le Microsoft Store
. D'une durée de 2 à 3 heures, elle est idéale pour vous familiariser avec les capacités du petit robot et avoir un aperçu exclusif des premières zones explorables du titre. Les plus curieux pourront même franchir les portes d'une zone secrète.
MIO: Memories in Orbit sera disponible dans le courant de l'année 2025, mais sa date de lancement précise n'a pas encore été communiquée. Vous pourrez le découvrir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X ainsi que sur Nintendo Switch.
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