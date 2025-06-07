MIO: Memories in Orbit montre son gameplay en vidéo et invite les joueurs à le tester dès maintenant



le 07 juin 2025 à 14h08 Publié par Justine Manchuelle le 07 juin 2025 à 14h08

Après presque un an d'absence, MIO: Memories in Orbit revient envouter les amateurs de Metroidvania avec un trailer de gameplay et une belle surprise à ne pas manquer.