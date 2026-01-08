MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit MIO: Memories in Orbit.
Le mois de janvier 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau metroidvania, à savoir MIO: Memories in Orbit
. Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, MIO: Memories in Orbit
est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner MIO: Memories in Orbit
.
Configurations PC MIO: Memories in Orbit
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de MIO: Memories in Orbit
, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour la recommandée. En outre, selon les informations dévoilées par Douze Dixièmes et disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 4 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de MIO: Memories in Orbit
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de MIO: Memories in Orbit
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Processeur
|Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200
|Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X
|Mémoire
| 8 Go de mémoire
| 8 Go de mémoire
|Carte graphique
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 460
|NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 570
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
| 4 Go d'espace disque disponible
|4 Go d'espace disque disponible
|Notes
| 1920x1080 - 60 FPS - « Low »
| 1920x1080 - 60 FPS - « High »
Rappelons, pour conclure, que MIO: Memories in Orbit
arrive le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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