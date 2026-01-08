MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit MIO: Memories in Orbit.

Configurations PC MIO: Memories in Orbit

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Processeur Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Mémoire 8 Go de mémoire 8 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 460 NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 570 DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 4 Go d'espace disque disponible 4 Go d'espace disque disponible Notes 1920x1080 - 60 FPS - « Low » 1920x1080 - 60 FPS - « High »

Le mois de janvier 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau metroidvania, à savoir. Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment,est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour la recommandée. En outre, selon les informations dévoilées par Douze Dixièmes et disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 4 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, pour conclure, quearrive le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.