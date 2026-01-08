MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 11h56
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit MIO: Memories in Orbit.
MIO: Memories in Orbit : Les configurations PC
Le mois de janvier 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau metroidvania, à savoir MIO: Memories in Orbit. Développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, MIO: Memories in Orbit est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner MIO: Memories in Orbit.

Configurations PC MIO: Memories in Orbit

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de MIO: Memories in Orbit, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour la recommandée. En outre, selon les informations dévoilées par Douze Dixièmes et disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 4 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de MIO: Memories in Orbit sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de MIO: Memories in Orbit ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit  Windows 10/11 64-bit  
Processeur Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200  Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X 
Mémoire  8 Go de mémoire  8 Go de mémoire
Carte graphique  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 460 NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 570
DirectX Version 12  Version 12 
Stockage requis  4 Go d'espace disque disponible 4 Go d'espace disque disponible 
Notes  1920x1080 - 60 FPS - « Low »  1920x1080 - 60 FPS - « High » 

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que MIO: Memories in Orbit arrive le 20 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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